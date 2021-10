Tom Holland tiene claro lo mejor de 'Dune' para él: Zendaya

Aunque la primera vez que vimos a Zendaya como MJ en Spider-Man: Homecoming ya era una 'chica Disney' conocida para la gran mayoría del público, ha sido en los últimos años cuando la carrera de la joven ha despegado, convirtiéndola en una de las estrellas de Hollywood más aclamadas y solicitadas del momento.

Su colaboración con Sam Levinson (primero en el fenómeno Euphoria y después en Malcolm & Marie) ha sido clave a la hora de catapultar a Zendaya a la fama y ahora los directores de renombre como Denis Villeneuve quieren trabajar con ella a toca costa. Durante el tour promocional de Dune, el canadiense se ha deshecho en elogios hacia la californiana, y eso que en esta primera película en la que adapta la novela de Frank Herbert no goza de demasiado tiempo en pantalla. De haber una segunda entrega, la historia girará en torno a Chani, ha prometido Villeneuve.

El director no es el único que está encandilado con la interpretación de la actriz en la piel de la joven fremen. Tom Holland, compañero de Zendaya en la saga de Spider-Man y el mayor fan de esta, acaba de derretir Instagram dedicándole su último post:

Como vemos, el británico ha compartido una foto en blanco y negro de Zendaya en la premiere de Dune celebrada ayer en Londres. A Holland le ha bastado con el emoji de los ojos con corazones para expresar su amor y admiración por la californiana. El post ha emocionado a los seguidores del actor, que no han dudado en responder con aplausos o comentarios sobre lo "mono" que es el mensaje.

Amor con telarañas

Recordemos que la historia de amor protagonizada por Peter Parker y MJ en Marvel podría haber traspasado la pantalla, tal y como parecían confirmar unas imágenes de Holland y Zendaya este verano, en las que ambos se besaban en el interior de un coche. Por lo pronto, sabemos que han estado muy unidos desde que se conocieran en el set de rodaje de Spider-Man: Homecoming y son muchas las ocasiones en las que han compartido fotos juntos en redes.

El 17 de diciembre volveremos a verlos reunidos en gran pantalla en Spider-Man: No Way Home, la tercera aventura arácnida que desatará el multiverso en el MCU. Sean o no pareja en la vida real, lo cierto es que este par puede presumir de química tanto dentro como fuera de la pantalla.

