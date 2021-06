Tom Hiddleston elige los cinco momentos esenciales de Loki en el MCU

Puede que Loki, el villano más emblemático del Universo Cinematográfico de Marvel (junto a Thanos), no tenga su propia película en solitario, pero la serie de Disney Plus le está haciendo justicia. Un malvado, aunque a veces no tanto, divertido y también con su corazoncito. Más que suficiente para que el personaje interpretado por el británico Tom Hiddleston se haya ganado a millones de fans, y de todas las edades.

Y aprovechando su triunfal irrupción con la serie de la plataforma de Disney, la popular web de IMDb le ha preguntado por cuál sería su top ten de los cinco momentos esenciales de Loki, el Dios del Engaño, de las seis películas en las que ha intervenido Sus preferencias nos las desvela el mismo actor en el vídeo publicado en la sección What to Watch de IMDb.

Loki descubre que es adoptado en 'Thor' (2011). Según asegura Hiddleston, se dio cuenta de que se sería una de sus grandes escenas desde que leyó el guion, y lo describe como un momento de revelación "emocional y profundo". Y ante él estuvo un actor de la talla de Anthony Hopkins como Odín.

Natasha vs. Loki en 'Los vengadores' (2012). El cara a cara del interrogatorio con Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) es también una escena en cierto modo muy personal entre los dos. La espía rusa intenta convencerle para que libere al agente Barton / Ojo de Halcón (Jeremy Renner), que está bajo su control mental. Pero mientras Loki le recrimina su pasado a natasha, plagado de sangre y muertes, también es la forma de ella para sonsacarle la información que desea. Y la estratagema de él, esperando que lleguen refuerzos para evitar que los Vengadores escapen en el helitransporte.

Thor visita a Loki en su calabozo en 'Thor: El mundo oscuro' (2013). Loki intenta aparentar que sigue igual, que se siente bien. Sin embargo, cuando Thor le pide que no le engañe ("no más ilusiones"), vemos realmente cómo está, profundamente abatido y dolido por la muerte de su madre adoptiva, Frigga (Rene Russo).

"¿Hacemos un socorro?" en 'Thor: Ragnarok' (2017). Thor le pide que repitan una táctica, un juego que hacían cuando eran niños, con Loki simulando que está malherido para luego lanzarlo como arma arrojadiza contra unos guardias. Fue un momento improvisado por ambos actores, Hiddleston y Hemsworth, y además de su carga cómica nos ilustra sobre la complicidad y los lazos que aún les unen, sobre la especial relación que hay entre ellos.

Loki se declara hijo de Odín en 'Vengadores: Infinity War' (2018). Y uno de los grandes momentos, también el más épico y dramático, es durante su enfrentamiento con el temible Thanos (Josh Brolin). Era el fin de Loki, sí, pero también el inicio de otro Loki, el de la serie actual de Disney Plus.

