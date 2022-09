Así acabó Tom Hanks con la idea de una secuela de 'Forrest Gump': "No podéis obligarme"

La vida es como una caja de bombones, uno nunca sabe qué le puede tocar. Pero Tom Hanks sí tenía clara una cosa cuando realizó Forrest Gump, una de sus grandes películas en su prolífica carrera: no habría una secuela. Así lo hizo constar, o más bien no lo hizo constar en su contrato, y por ello cuando los productores fueron a buscarle con la idea de una segunda película, no hubo mucho que hablar.

Según ha desvelado Hanks en una entrevista, los planes de una secuela para Forrest Gump surgieron con el éxito de la película en 1994, y fueron desechados inmediatamente después. Literalmente. "Diré que, con mucho tiempo de por medio, hicimos un intento de hablar de otra 'Forrest Gump' que duró unos 40 minutos".

El actor recalca que, a pesar de vivir en una era llena de secuelas, remakes y spin-offs, él nunca contempló la idea de hacer Forrest Gump 2, y por eso se encargó de no dejar nada firmado al respecto cuando hizo su contrato para la película: "Una cosa inteligente que hice es que nunca firmé un contrato que tuviera una obligación con una secuela", señala el actor, confirmando que nunca estuvo interesado en ningún tipo de continuación con la historia de Forrest.

Además, el actor reflexiona sobre el estado actual del cine y añade lo que les dijo a los productores cuando le vinieron con la idea. "Siempre he dicho: 'Chicos, si hay una razón para hacerla, hagámosla. Pero vosotros no podéis obligarme'. Existe esa inclinación natural puramente comercial que dice: 'Oye, acabas de tener un éxito, así que hazlo de nuevo y tendrás un éxito'", explicaba el actor ganador del Oscar.

