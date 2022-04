Todo lo que sabemos de 'Barbie', la película de Greta Gerwig con Margot Robbie y Ryan Gosling

Todos conocen a la muñeca, pero pocos conocen la historia que hay detrás. Barbie está a punto de dar al salto de la juguetería a la gran pantalla, y eso que el camino hasta aquí no ha sido nada fácil por otro lado. La idea lleva desarrollándose desde que en 2014 fuera propuesta por la guionista Diablo Cody (Juno). Más tarde Amy Schumer recogió el proyecto con una nueva guionista pero tuvo que dejarlo por problemas de calendario y diferencias creativas con Mattel, la empresa dueña de los derechos en torno a la muñeca.

Sin embargo, en 2019 Margot Robbie adquirió los derechos y propuso a Greta Gerwig y Noah Baumbach como guionistas. La trama de la película se ha llevado con absoluto secretismo, pero es todo es todo lo que sabemos por el momento de Barbie, la película de Greta Gerwig con Margot Robbie y Ryan Gosling sobre la icónica muñeca.

Como decimos, la trama de la película aún no ha sido del todo revelada, aunque Margot Robbie aseguró en una entrevista que Barbie sería "la cosa que no sabíamos que queríamos". Si tenemos en cuenta que la versión de Amy Schumer del filme trataba sobre Barbie saliendo Barbie-ville por no ser demasiado perfecta y adentrándose en el mundo real, quizá una cosa que podamos esperar con certeza sea el elemento meta. De hecho, los personajes que han ido saliendo podrían dar buena pista de ello.

El reparto: Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell

Margot Robbie no ha sido solo la responsable de que el proyecto saliese adelante, sino que también será la cara visible del mismo. La actriz será la encargada de dar vida a Barbie y no es difícil imaginarla en el papel dada su versatilidad y facilidad para combinar ropas muy similares a las de la muñeca, como ya hemos podido ver en películas como El lobo de Wall Street. Claro que se espera que todo tenga un giro y no solo veamos a una chica rubia y tonta, precisamente el estereotipo que Robbie se ha encargado de demostrar con papeles como Yo, Tonya o El escándalo.

Por otro lado, donde hay una Barbie hay también un Ken, y este tampoco es un muñeco cualquiera. Y es que el encargado de darle vida es nada menos que Ryan Gosling, quien ya coincidió con Robbie en La gran apuesta pero al que esta vez lo veamos por primera vez compartir pantalla con la australiana.

En cuanto al resto del reparto, las confirmaciones incluyen al protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos Simu Liu, a Kate McKinnon (quien ya coincidió con Robbie en El escándalo), America Ferrara (The Good Wife), Alexandra Shipp (Con amor, Simon) y Will Ferrell, quien se rumorea dará vida al presidente de una compañía juguetera, ¿quizá la propia Mattel?

Barbie aun no tiene fecha de estreno, aunque está prevista para estrenarse en 2023. ¿Veremos a Greta Gerwig y Margot Robbie en los próximos Oscar? Aún es difícil de saber, pero de momento todo lo que rodea a la película es cuando menos prometedor. Y eso que se trata "solo" de una muñeca.

