Todo guerrero tiene un comienzo: Tráiler de ‘Snake Eyes: El origen’ con Úrsula Corberó

La alianza entre Hasbro y Paramount ha dado pie a una saga tan rentable como Transformers, pero le ha costado hacer lo propio con otra línea de juguetes igualmente conocida, G.I. Joe. Luego de dos películas que no dejaron muy contento a nadie, la entente quiere revitalizar la franquicia centrándose en un personaje concreto, a través de un spin-off que resitúe a los protagonistas y desencadene más entregas. El resultado es Snake Eyes: El origen, de la que hace pocos días conocimos las primeras imágenes oficiales y ahora ya cuenta con todo un tráiler, emitido anoche durante la gala de los MTV Movie & TV Awards.

Snake Eyes se centra en el famoso miembro del equipo caracterizado por ser parco en palabras y llevar el rostro oculto, además de por desempeñarse estupendamente con las artes marciales. La película que dirige Robert Schwentke (Red, El capitán) echará sin embargo la vista atrás, permitiendo que le veamos con la cara de Henry Golding y algo más parlanchín mientras intenta entrar en el clan ninja Arashikage. En este primer tráiler revelado podemos verle en acción a través de espectaculares coreografías donde también se dejan ver intérpretes como Haruka Abe (en el papel de Akiko), Samara Weaving (Scarlett) o, sí, nuestra Úrsula Corberó como la Baronesa.

A Golding, por su parte, lo conocemos de films como Crazy Rich Asians y The Gentlemen, y dentro de Snake Eyes también encontramos en el reparto a Iko Uwais (The Night Comes for Us) como Hard Master. La película se estrena este 20 de agosto en España con el objetivo nada velado de dar pie a nuevas secuelas. Puedes echarle un vistazo al tráiler bajo estas líneas.

Paralelamente al avance, Paramount también ha publicado el póster oficial de la película.

Póster de 'Snake Eyes'

