Más premios. La temporada no ha terminado con los Oscar, y los que han deseado también hacer público sus ganadores, en cuanto a las obras de fantasía, terror, acción y ciencia-ficción, son los integrantes de la Broadcast Film Critics Association con sus galardones, los Critics' Choice Super Awards. En su tercera edición, las películas más nominadas eran The Batman, con seis candidaturas, y Black Panther: Wakanda Forever, con cinco. Y las triunfadoras, en cine, han sido The Batman de Matt Reeves y, ¡cómo no!, Todo a la vez en todas partes de los Daniels con tres premios cada una.

Tras su paso triunfal en la gala de los Oscar, llevándose siete estatuillas, incluida la de mejor película o actriz para Michelle Yeoh, este mismo jueves 16 de marzo se han anunciado las producciones distinguidas por los "Super Awards" en la que Todo a la vez en todas partes ha desbancado, en la categoría de películas de fantasía y ciencia ficción, a la mismísima Avatar: El sentido del agua.

También ha sido premiadas con dos galardones otros grandes títulos de la temporada como Top Gun: Maverick, la citada Black Panther: Wakanda Forever o Pearl. En el apartado de series, The Boys ha sido bendecida con tres premios y Miércoles y Separación con dos.

Esta es la lista completa de nominados y ganadores.

'Top Gun: Maverick Paramount

Mejor película de acción

“Bullet Train”

“RRR”

“Top Gun: Maverick”

“El insoportable peso de un talento descomunal”

“La mujer rey”

Mejor actor de película de acción

Nicolas Cage por “El insoportable peso de un talento descomunal”

Ram Charan por “RRR”

Tom Cruise por “Top Gun: Maverick”

Brad Pitt por “Bullet Train”

N.T. Rama Rao Jr por “RRR”

Mejor actriz de película de acción

Sandra Bullock por “La ciudad perdida”

Jennifer Connelly por “Top Gun: Maverick”

Viola Davis por “La mujer rey”

Joey King por “Bullet Train”

Joey King, “The Princess”

'The Batman' Warner Bros.

Mejor película de superhéroes

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“DC Liga de supermascotas”

“Doctor Strange en el multiverso de la locura”

“Thor: Love and Thunder”

Mejor actor de película de superhéroes

Benedict Cumberbatch por “Doctor Strange en el multiverso de la locura”

Paul Dano por “The Batman”

Colin Farrell por “The Batman”

Tenoch Huerta por “Black Panther: Wakanda Forever”

Robert Pattinson por “The Batman”

Mejor actriz de película de superhéroes

Angela Bassett por “Black Panther: Wakanda Forever”

Zoe Kravitz por “The Batman”

Elizabeth Olsen por “Doctor Strange en el multiverso de la locura”

Natalie Portman por “Thor: Love and Thunder”

Letitia Wright por “Black Panther: Wakanda Forever”

Mia Goth en 'Pearl'Mia Goth en 'Pearl'

Barbarian Twentieth Century Studios

Mejor película de terror

“Barbarian”

“Black Phone”

“Pearl”

“Smile”

“Speak No Evil”

“X”

Mejor actor de película de terror

Ethan Hawke por “Black Phone”

Fedja van Huêt por “Speak No Evil”

Ralph Fiennes por “El menú”

Rory Kinnear por “Men”

Justin Long por “Barbarian”

Mejor actriz de película de terror

Jessie Buckley por “Men”

Aisha Dee por “Sissy”

Anna Diop por“La niñera”

Mia Goth por “Pearl”

Rebecca Hall por “Resurrection”

'Todo a la vez en todas partes' A24

Mejor película de fantasía o ciencia ficción

"Avatar: El sentido del agua”

“Todo a la vez en todas partes”

“Nop”

“El hombre del norte”

“Predator: la presa"

Mejor actor de película de fantasía o ciencia ficción

Colin Farrell por “After Yang”

Daniel Kaluuya por “Nop”

Ke Huy Quan por “Todo a la vez en todas partes”

Ryan Reynolds por "El proyecto Adam"

Alexander Skarsgård por "El hombre del norte"

Mejor actriz de película de fantasía o ciencia ficción

Karen Gillan por “Dual”

Stephanie Hsu por “Todo a la vez en todas partes”

Amber Midthunder por “Predator: la presa”

Keke Palmer por “Nop”

Zoe Saldana por “Avatar: El sentido del agua”

Michelle Yeoh por “Todo a la vez en todas partes”

Mejor villano en una película

Paul Dano por “The Batman”

Mia Goth por “Pearl”

Tenoch Huerta por “Black Panther: Wakanda Forever”

Joey King por “Bullet Train”

Elizabeth Olsen por “Doctor Strange en el multiverso de la locura”

Mark Rylance por “Hasta los huesos: Bones and All”

'Cobra Kai' Netflix

Mejor serie o telefilme de acción

Fotograma de 'Tulsa King''Tulsa King'Paramount+

“911” (Fox)

“Cobra Kai” (Netflix)

“Kung Fu” (The CW)

“Reacher” (Amazon Prime Video)

“Tulsa King” (Paramount+)

“Vikingos: Valhalla” (Netflix)

Mejor actor de serie o telefilme de acción

Kevin Costner por “Yellowstone”

John Krasinski por “Jack Ryan, de Tom Clancy”

Ralph Macchio por “Cobra Kai”

Alan Ritchson por “Reacher”

Sylvester Stallone por “Tulsa King”

William Zabka por “Cobra Kai”

Mejor actriz de serie o telefilme de acción

Angela Bassett por “911”

Queen Latifah por “The Equalizer”

Olivia Liang por “Kung Fu”

Katherine McNamara por “Walker: Independence”

Helen Mirren por “1923”

Kelly Reilly por “Yellowstone”

'The Boys' (3T) Prime Video

Mejor serie o telefilme de superhéroes

“The Boys” (Amazon Prime Video)

“Doom Patrol” (HBO)

“Ms. Marvel” (Disney+)

“El Pacificador” (HBO)

“She-Hulk: Abogada Hulka” (Disney+)

“La maldición del hombre lobo” (Disney+)

Mejor actor de serie o telefilme de superhéroes

John Cena por “El Pacificador”

Brendan Fraser por “Doom Patrol”

Grant Gustin por “The Flash”

Oscar Isaac por “Caballero Luna”

Elliot Page por “The Umbrella Academy”

Antony Starr por “The Boys”

Mejor actriz de serie o telefilme de superhéroes

Danielle Brooks por “El Pacificador”

Michelle Gomez por “Doom Patrol”

Caity Lotz por “DC's Legends of Tomorrow”

Tatiana Maslany por “She-Hulk: Abogada hulka”

Erin Moriarty por “The Boys”

Iman Vellani por “Ms. Marvel”

Jenna Ortega en 'Miércoles' Netflix

Mejor serie o telefilme de terror

“Entrevista con el vampiro, de Anne Rice” (AMC)

“Chucky” (Syfy)

“Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” (Netflix)

“Evil” (Paramount+)

“The Walking Dead” (AMC)

“Miércoles” (Netflix)

“Lo que hacemos en las sombras” (FX)

Mejor actor de serie o telefilme de terror

Jacob Anderson por “Entrevista con el vampiro, de Anne Rice”

Matt Berry por "Lo que hacemos en las sombras"

Mike Colter por “Evil”

Harvey Guillén por "Lo que hacemos en las sombras"

Evan Peters por “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”

Sam Reid por “Entrevista con el vampiro, de Anne Rice”

Mejor actriz de serie o telefilme de terror

Jennifer Coolidge por “Vigilante”

Natasia Demetriou por “Lo que hacemos en las sombras”

Katja Herbers por “Evil”

Niecy Nash-Betts por “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”

Jenna Ortega por “Miércoles”

Christina Ricci por “Miércoles”

'Andor' Disney

Mejor serie o telefilme de fantasía o ciencia ficción

“Andor” (Disney+) Ex aequo con 'Stranger Things'

“Stranger Things” (Netflix)

“Para toda la humanidad” (Apple TV+)

“La Casa del Dragón” (HBO)

“El señor de los anillos: Los anillos de poder” (Amazon Prime Video)

“Star Trek: Strange New Worlds” (Paramount+)

Mejor actor de serie o telefilme de fantasía o ciencia ficción

Chiwetel Ejiofor por “El hombre que cayó a la Tierra”

Samuel L. Jackson por “Los últimos días de Ptolemy Grey”

Diego Luna por “Andor”

Anson Mount por “Star Trek: Strange New Worlds”

Adam Scott por “Separación”

Matt Smith por “La casa del Dragón”

Mejor actriz de serie o telefilme de fantasía o ciencia ficción

Milly Alcock por “La Casa del Dragón”

Patricia Arquette por “Separación”

Morfydd Clark por “El señor de los anillos: Los anillos de poder”

Moses Ingram por “Obi-Wan Kenobi”

Fiona Shaw por “Andor”

Sissy Spacek por “Night Sky”

Mejor villano en serie o telefilme

Ethan Hawke por “Caballero Luna”

Brad Dourif por “Chucky”

Matt Smith por “La Casa del Dragón”

Hayden Christensen por “Obi-Wan Kenobi”

Antony Starr por “The Boys”

Michael Emerson por “Evil”

Jamie Campbell Bower por “Stranger Things”

Harriet Sansom Harris por “La maldición del hombre lobo”

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.