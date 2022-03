Todas quieren ser Madonna: Sydney Sweeney y Barbie Ferreira ('Euphoria') se unen a la pugna por dar vida a la cantante

Si hay un rol codiciado ahora mismo entre las actrices más jóvenes y prometedoras, ése es el de Madonna. Ahora mismo, el biopic sobre la cantante tiene una vacante en el papel protagonista, aunque no parece que por mucho tiempo. Dos nuevas actrices han entrado en la terna para darle vida.

Barbie Ferreira y Sydney Sweeney han sido las dos últimas actrices en unirse a la lista de candidatas para dar vida a Madonna. Ambas son conocidas por sus papeles en Euphoria, Kat y Cassie respectivamente. Y ambas han pasado de ser amigas a ser "rivales" en este casting por encontrar a la actriz idónea para ponerse en la piel de la reina del pop.

Según la información de The Ankler, tanto Ferreira como Sweeney ya han audicionado para el papel, pero no son las únicas. Julia Garner, actriz conocida por Ozark o la película The Assistant, era otra de las candidatas favoritas. Aunque sin duda la idónea, en palabras de la propia Madonna, era Florence Pugh. La intérprete de Viuda Negra partía con ventaja al contar con la bendición de la cantante, que hablaba así el verano pasado: "Aún no hemos tomado una decisión, pero definitivamente ella está en lo alto de la lista. ¡Si ella me acepta!", comentaba la cantante.

Lo que parece claro es que ni de momento Pugh ha dado el sí, ni otras actrices han funcionado en las pruebas, porque el papel sigue vacante a pesar de ser uno de los más cotizados ahora mismo en Hollywood. Habrá que esperar para ver quién es finalmente la elegida, aunque ya advierten una condición que tendrá que poseer: "que sea capaz también de aportar una actitud de 'chica mala'".

