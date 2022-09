Título oficial, protagonistas y primera imagen de la nueva entrega de 'El planeta de los simios'

¿Alguien creía que la saga de El planeta de los simios estaba extinguida? Pues, para nada. 20th Century Studios, propiedad de Disney, prepara más entregas y en cuanto a la próxima secuela tenemos novedades suculentas. Se confirma título oficial y será el de Kingdom of the Planet of the Apes (El reino del Planeta de los simios) y, según confirma Deadline, ha fichado para encarnar a la principal protagonista (humana) a Freya Allan, conocida por interpretar a Ciri en The Witcher.

El mismo medio ya informó en agosto que se había contratado a Owen Teague para, reemplazando a Andy Serkis y su César, dar vida por medio de la técnica de captura de movimientos en CGI al que sería el nuevo líder de los primates, pues la acción tendría lugar muchos años después de los sucesos de La guerra del Planeta de los simios.

La nueva entrega la dirigirá Wes Ball, de la trilogía de El corredor del laberinto y con amplia experiencia en el terreno de los efectos visuales y la dirección artística. Y en cuanto a Owen Teague, le hemos podido ver en la serie Bloodline o en la adaptación de It de Stephen King que dirigió Andy Muschietti.

Entre las novedades, también se ha avanzado que 20th Century Fox se pondrá muy pronto manos a la obra con la producción, el próximo mes de octubre, y como bonus extra se ha difundido una primera imagen del concepto artístico.

Kingdom of the Planet of the Apes 20th Century Studios

Basándose en la novela de Pierre Boulle y su novedosa trama de involución, la primera de las películas, la de 1968 protagonizada por Charlton Heston, fue todo un fenómeno y es aún un título de referencia de la ciencia-ficción. Además de varias series en acción real, telefilmes y series de animación, dio lugar a cuatro secuelas más, hasta 1973 con Batalla por el planeta de los Simios.

El intento por revivir la franquicia de 2001 con Tim Burton fracasó, no por lo que respecta a la taquilla, pero sí a causa de las malas valoraciones que obtuvo, desaconsejando seguir por la senda iniciada por el director de Burbank. Así que el verdadero reinicio se produjo diez años después con El origen del Planeta de los Simios de Rupert Wyatt, a la que le seguirían El amanecer del Planeta de los simios (2014) y la citada La guerra del Planeta de los simios, ambas dirigidas por Matt Reeves, formando una nueva trilogía que, visto lo visto, no acabó allí.

