¿Tiene futuro la franquicia 'Shrek'? Mike Myers quiere una película cada año

Un ogro para la historia, un montón de dragoncitos-asno y un sinfín de memes. El legado de Shrek desde que llegase a los cines hace ya más de veinte años se ha ido retroalimentando con los años y por eso es normal que haya necesidad de más aventuras. En este caso ese deseo no procede solo de los fans, sino también del hombre que se ha encargado de dar vida al propio ogro.

Mike Myers, actor conocido por dar vida a Austin Powers, ha sido la voz de Shrek desde la primera película y parece también el primer interesado en recuperar al personaje lo antes posible: "Me encanta interpretar a Shrek. Estaría emocionado de tener que hacer una película cada año", reconocía en una reciente entrevista.

Las declaraciones de Myers han encendido todas las alarmas de unos fans que llevan ávidos de una nueva aventura de Shrek desde hace más de diez años, cuando tuvo lugar su última aventura, Shrek, felices para siempre. Aunque sobre el futuro de la saga no hay nada confirmado, sí se sabe que hace un par de años Universal tanteó a los actores (Myers, pero también Eddie Murphy y Antonio Banderas) para un posible reboot.

Mientras tanto, Myers también se ha encargado de poner en valor las películas de Shrek y de reivindicar su carácter dramático: "Hay un centro emocional ahí. Ya conoces el viejo chiste: no me gustaría ser miembro de un club que me tuviera como socio. Siempre me he sentido así. El concepto de pasar de un ogro que se odia a sí mismo a un ogro que se acepta a sí mismo era significativo para mí", explica Myers.

Por el momento, lo más cercano al universo Shrek ha sido el spin-off centrado en el Gato con Botas. De hecho, el personaje al que da voz Antonio Banderas es el que está más cerca de volver a la gran pantalla, pues la película El gato con botas: el último deseo se estrenará a finales de este mismo año.

