These boots are made for Emma Stone en el nuevo teaser de ‘Cruella’

¿Qué le puede ocurrir a una persona para que de la noche a la mañana quiera convertir perros en abrigos? Es una pregunta que pocos se formularon cuando se estrenó 101 dálmatas en 1961 pero que Disney, dentro de su actual empeño por pasar a acción real sus clásicos animados de siempre, se ha obstinado en responder. El resultado es Cruella, película de la que ya tuvimos un primer tráiler hace algunas semanas (favoreciendo múltiples comparaciones con el Joker de Todd Phillips) y de la que la Casa del Ratón ha lanzado recientemente un nuevo avance.

Al ritmo del These boots are made for walking de Nancy Sinatra, este teaser de un minuto vuelve a introducirnos en el Londres de los años 70 (al borde de la revolución punk) donde Cruella (Emma Stone) ansía convertirse en un referente de la moda. En algún punto indeterminado pasará a enloquecer y a querer fabricar abrigos que supongan aniquilar a varios animales: el avance no deja muy claro cuándo y cómo ocurrirá esto pero al menos volvemos a ver a Stone pasándoselo en grande con la icónica villana de Disney, acompañada de Paul Walter Hauser y Joel Fry como sus esbirros Horacio y Gaspar.

En la película también aparece acompañada de Emma Thompson y Mark Strong. Dirigida por Craig Gillespie (artífice de Yo, Tonya), Cruella se estrena el próximo 28 de mayo, aunque Disney aún no ha aclarado si llegará íntegramente a los cines o será sujeto del modelo híbrido que ya adoptó Raya y el último dragón.

Échale un vistazo al teaser bajo estas líneas.