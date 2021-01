Tráiler de 'The Reckoning': la película de terror de la pandemia (de peste negra)

Una caza brujas con una pandemia con decenas de miles de muertos de fondo. Este tema de candente actualidad propone Neil Marshall en The Reckoning, su nueva película de terror ambientada en el siglo XVII, durante una epidemia de peste bubónica. Cualquier similitud con la actualidad será convenientemente explotada y exagerada en el momento de su estreno.

Lo que podemos ver desde ya mismo es el primer tráiler de la película. The Reckoning ha sido escrita por el propio Marshall con Edward Evers-Swindell y Charlotte Kirk. Esta última es también la protagonista de la historia: una mujer que ha sido injustamente acusada de brujería y es sometida a toda clase de sufrimientos y torturas por parte de un cruel juez interpretado por Sean Pertwee (el Alfred de la serie Gotham).

Después de posicionarse como un realizador deluxe en series como Juego de tronos, Hannibal o Westworld, Marshall estrenó en 2019 una adaptación de Hellboy no muy bien recibida y aquejada de cortes para suavizar sus desvíos más gore. Esperamos que The Reckoning sea una vuelta a la plena forma para el director de películas de terror de hace un par de décadas tan destacables como Dog Soldiers, The Descent o Doomsday, así como la salvajada histórica Centurión.

A continuación puedes ver el primer tráiler de The Reckoning.