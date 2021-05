'The Mandalorian' incluye a Gina Carano en sus candidaturas a los Emmy

A principios de febrero, Lucasfilm tomaba la decisión de despedir a Gina Carano, Cara Dune en el fenómeno de Disney+ The Mandalorian, debido a varios comentarios polémicos en redes sociales donde comparaba la situación de los republicanos en EE UU con el Holocausto, defendía que Joe Biden había ganado gracias al fraude electoral y se burlaba del colectivo trans.

"Sus posts en redes sociales denigrando a personas basándose en sus identidades culturales y religiosas son abominables e inaceptables", aseguraba el estudio en un comunicado, y cancelaba sus planes para que este personaje protagonizara la ya anunciada serie Rangers of the New Republic.

Pese a la polémica generada en torno a Carano, Disney sigue queriendo apoyar la candidatura de la actriz para los premios Emmy por su papel en The Mandalorian. Este fin de semana, la Casa del Ratón ha publicado su "For Your Consideration" de la serie galáctica, con su lista de posibles candidatos para los premios Emmy. En el póster que contiene la mencionada lsita, hemos podido encontrar el nombre de Carano dentro de la categoría de mejor actriz de reparto.

Lista de candidaturas de 'The Mandalorian' para los Emmy

Además de Carano, vemos que entre los candidatos apoyados por Disney también están Pedro Pascal (mejor actor principal), Giancarlo Esposito y Temuera Morrison (ambos candidatos a mejor actor de reparto), además de una larga lista de intérpretes invitados.

La gala que reconoce a lo mejor de la televisión tendrá lugar el 19 de septiembre, aunque conoceremos las candidaturas a estos galardones semanas antes, cuando podremos comprobar si Carano finalmente opta al Emmy a mejor actriz de reparto. Por lo pronto, Disney confía en que así sea y es que, más allá de la polémica intérprete, Cara Dune ha conquistado a los fans warsies en pantalla.