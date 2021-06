Tráiler de 'The Harder They Fall': el western de Netflix con Idris Elba y Regina King

Idris Elba, Regina King, Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo o LaKeith Stanfield, todos juntos en una película, parece un proyecto destinado a acaparar toda clase de premios de actuación (o, al menos, de evidenciar ceguera en el caso de ser ignorado su talento). Eso sí, ¿cambia la cosa cuando la película en cuestión es un despiporre pulp y violento en el lejano Oeste? Ya veremos lo que sucede cuando se estrene The Harder They Fall.

Netflix ha publicado el primer tráiler de este western de Jeymes Samuel. Te conviene saber que no es la primera vez que Samuel, productor musical y cantante conocido como The Bullitts sobre los escenarios, se mete en un berenjenal de este tipo. They Die by Dawn (2013), su primera película, ya era un western sangriento con rostros conocidos al frente (Rosario Dawson, Michael Kenneth Williams, Giancarlo Esposito...). Solo que en The Harder They Fall ha doblado la apuesta.

A continuación puedes ver el primer tráiler de The Harder They Fall.

Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, R.J. Cyler, Damon Wayans Jr. y Deon Col completan el reparto de este western escrito por Samuel junto a Boaz Yakin (Ahora me ves...). Cuenta la historia de un forajido (Majors) que descubre que su enemigo mortal (Elba) va a salir de prisión y organiza un equipo de secuaces (Beetz, Gathegi, Cyler) con el que ir a cobrarse venganza. Pero claro, el otro delincuenta también cuenta con sus propios aliados (King, Stanfield) que no se dejarán derrotar fácilmente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.