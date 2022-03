'The Flash', 'Aquaman 2' y otras películas de Warner retrasan su estreno a 2023

The Flash podrá ser el superhéroe más rápido del universo DC, pero de momento su llegada a la gran pantalla se está demorando más de lo esperado. El personaje interpretado por Ezra Miller ha visto aplazado su estreno una vez más, la quinta desde que se anunciase que tendría una película en solitario. Y para todos aquellos fans que pensaban ver tanto a él como a Aquaman este 2022 tenemos malas noticias.

Así lo ha anunciado Warner Bros. en un comunicado, en el que ha confirmado que varias de sus películas tienen que posponer su estreno, en algunos casos sin gran relevancia pero en otros por meses. No parece haber una razón clara, pero lo cierto es que dos de las grandes películas de Warner con DC como protagonistas tendrán que esperar a 2023. Así es, estamos hablando de The Flash y de Aquaman 2, la cual recibe provisionalmente el título de Aquaman and The Last Kingdom.

Por el momento, las fechas que han adjudicado a los filmes son las siguientes. The Flash, que estaba prevista para noviembre de 2022, llegará finalmente a salas en junio de 2023, más de 7 meses desde su fecha original. Por su parte, la secuela de Aquaman iba a estrenarse en diciembre de este año, pero lo hará en marzo de 2023, antes incluso que The Flash. Por mirarlo desde otra perspectiva, el director James Wan ha agradecido el aplazamiento con un mensaje en redes sociales desde su sala de montaje, desde la que dispondrá de más tiempo para ultimar los últimos retoques del filme.

Con respecto al resto de grandes estrenos de Warner, esta sería la composición: DC Liga de las supermascotas será la primera en estrenarse, en julio de 2022. En octubre le llegará el turno a Black Adam, originalmente pensada para julio. La secuela de Shazam! es la única que ha adelantado su estreno, llegando ahora el 12 de diciembre, el mismo día que Avatar 2. Otras películas fuera del universo DC también se han pospuesto, como Wonka (ahora para diciembre de 2023) o la secuela de Megalodón, que verá la luz en agosto de 2023.

