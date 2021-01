Tessa Thompson se pasa a la producción con el apoyo de HBO Max

Prácticamente desde que su nombre empezara a sonar en círculos cinéfilos gracias al estreno de Querida gente blanca en 2014, Tessa Thompson ha sido muy vocal con la necesidad de que el sistema de Hollywood se vuelva más inclusivo y diverso. De ahí que, mientras intervenía en películas como Perdona que te moleste, Aniquilación o Men in Black International (así como las dos películas de Creed), Thompson haya madurado un plan para incidir directamente en este proceso. El resultado es Viva Maude, que según recoge Deadline es el nombre de su compañía productora recién fundada, y que ya ha firmado un acuerdo con HBO y HBO Max cubriendo los dos próximos años.

No es la primera vez que Thompson asume este cargo (ya ejerció de productora en 2018 con la ópera prima de Nia DaCosta, Little Woods, que también protagonizaba), pero sí es un paso definitivo para luchar de forma directa por cambiar la situación. “Estoy más que emocionada por lanzar mi productora, Viva Maude, que ha sido mi gran proyecto a lo largo de los últimos años”, contaba. “Es genial comenzar esta asociación y llevar impactantes proyectos televisivos a HBO y HBO Max. Estamos comprometidos a desarrollar historias interesantes e inclusivas para descubrir nuevas y visionarias voces”.

Viva Maude ha firmado un provechoso acuerdo con Warner Media en torno a HBO y HBO Max, de cara a alumbrar varios proyectos televisivos. Thompson ya ha confirmado dos, que resultan ser sendas adaptaciones literarias: una es Quién teme a la muerte, novela de Nnedi Okorafor publicada en 2010 y centrada en una adolescente llamada Onyesowu que se abre camino por un norte de África postapocalíptico. Descrita como un coming of age, la adaptación de Quién teme a la muerte lleva dando vueltas por HBO desde 2017, teniendo a nada menos que George R.R. Martin, creador de Juego de tronos, como productor. Su showrunner es Aïda Mashaka Croal, proveniente de Jessica Jones y Luke Cage.

La otra adaptación corresponde a The Secret Lives of Church Ladies, colección de historias cortas publicada el año pasado por Deesha Philyaw reflexionando sobre la experiencia de las mujeres negras. No se han desvelado más detalles sobre estos proyectos más allá de su condición de series televisivas, y en lo que respecta a Thompson tiene la agenda bastante ocupada más allá de su ejercicio como productora. Así, la idea es que vuelva a interpretar a Valquiria en Thor: Love and Thunder de cara a su estreno el 5 de mayo de 2022, y haga lo propio con Bianca en la tercera entrega de Creed, de la que hasta ahora solo se sabe que Michael B. Jordan asumirá la dirección.