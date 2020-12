De actriz a estrella del hard rock, así es en la actualidad la niña de ‘El Grinch’

Navidad, aquella perfecta festividad pare recordar memorables títulos antinavideños como El Grinch, ideal para los más haters de estas fechas. El filme dirigido por Ron Howard y protagonizado por un hilarante Jim Carrey, ofrecía en el 2000 una gran oportunidad para la jovencísima actriz Taylor Momsen, quien interpretaba a la entrañable Cindy Lou. Por ello, la actriz recordaba estos días su personaje a través de las redes sociales, felicitando así las navidades.

El filme abriría puertas a Momsen, que aparecería posteriormente en títulos como Cuando éramos soldados, Spy Kids: La isla de los sueños perdidos o Hansel & Gretel. Sin embargo, no sería hasta 2007 cuando tendría un papel a la altura del de Cindy Lou. Su rol de Jenny Humphrey en Gossip Girl haría que la intérprete estadounidense regresara a la primera línea.

Tras el final de la ficción en 2012, Momsen se alejó del foco interpretativo para abrirse paso en su faceta como estrella del hard rock, como líder y vocalista de la banda The Pretty Reckless. Un gusto por la música que nos había ofrecido desde bien pequeña con grabaciones como Christmas, Why Can't I Find You? para la banda sonora de El Grinch.

Si bien es cierto, la actriz abandonó la serie en la cuarta temporada de Gossip Girl, pero aparecía como invitada en su desenlace. Algo que muchos rumores acusan precisamente a su enemistad con Leighton Meester, quien también estaba lanzando su carrera musical en ese momento. Sin embargo, otros señalan directamente al mal comportamiento de la actriz en el set de rodaje.

En la actualidad, Momsen continúa con la promoción de su nuevo álbum para el que ha lanzado el sencillo Death By Rock And Roll. El disco será lanzado al completo en 2021. La norteamericana por el momento no muestra su interés por regresar al mundo de la actuación, pero Cindy Lou siempre estará presente en nuestro recuerdo cinéfilo.