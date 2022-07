Taika Waititi olvidó que Natalie Portman había salido en 'Star Wars' y le pidió que se uniera a su película

Poco (o más bien nada) se sabe sobre el futuro cinematográfico de Star Wars ya que la saga ha optado por centrarse en su universo televisivo. Para prueba, la última Star Wars Celebration, macroevento de Disney para fans de la saga, en el que anunciaron solo proyectos para la pequeña pantalla.

La única producción para los cines algo más avanzada en el calendario galáctico es la película que prepara Taika Wititi y que será la primera en llegar a las salas. El filme, que dirige y coescribe con Krysty Wilson-Cairns (1917, Última noche en el Soho), está aún en fase de desarrollo.

Waititi ha desvelado ahora un nuevo detalle sobre el proyecto, un fichaje con el que le hubiera gustado contar, pero que olvidó que ya era parte de la franquicia warsie: Natalie Portman. En una entrevista reciente para Rolling Stone, el director ha desvelado cómo ha sido trabajar con la actriz en Thor: Love and Thunder y su conversación sobre Star Wars.

"Estábamos en el set y Natalie me preguntó: '¿Qué vas a hacer después de esto?", ha recordado el directo: "Le respondí: 'Estoy tratando de trabajar en una cosa de Star Wars. ¿Has querido salir alguna vez en una película de Star Wars?'. Me dijo: 'He estado en películas de Star Wars". Me había olvidado de esas [ríe]".

Recordemos que Portman dio vida a Padmé Amidala en las ahora reivindicadas precuelas de Star Wars. La amenaza fantasma la presentó como la joven reina de Naboo, en El ataque de los clones se enamoró de Anakin Skywalker (Hayden Christensen) y finalmente falleció en La venganza de los Sith, tras dar a luz a sus hijos, Luke y Leia Skywalker. No es un personaje menor, precisamente, pero Taika se olvidó de él.

En cuanto a la película del director para esta franquicia, como decíamos, está en una fase temprana y no se sabe nada sobre su argumento. Sin embargo, Waititi sí que ha insistido en que lo más conveniente para la Galaxia Muy, Muy Lejana es alejarse de personajes conocidos y abandonar historias de origen estilo Han Solo.

