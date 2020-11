‘Swan Song’: Awkwafina y Glenn Close, juntas en el nuevo drama de Apple

La carrera de Awkwafina está siendo fulgurante. No solo ha compaginado su carrera musical con la actuación, sino que dentro de este campo está haciendo gala de multitud de facetas, desde el drama intimista en la aclamada The Farewell hasta comedias taquilleras del estilo de Crazy Rich Asians. Su futuro inmediato está repleto de proyectos como The Prom, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y una actuación de voz en el remake de La sirenita, a los que ahora hay que añadir un prometedor drama desarrollado por Apple.

Su título es Swan Song, y medios como The Hollywood Reporter dan cuenta de que el film también contará con el protagonismo de Glenn Close en un reparto donde también destacan Naomie Harris y el oscarizado Mahersala Ali, luego de que ambos compartieran cartel en Moonlight. Dirigida y escrita por el debutante Benjamin Cleary (firmante hasta ahora de cortometrajes), no es mucho lo que se sabe de su argumento, más allá del hecho de ambientarse en “un futuro cercano” y de que explora “cuán lejos puede llegar alguien y cuánto puede sacrificar para hacer más feliz la vida de aquéllos que ama”.

En Swan Song Awkwafina interpreta a Karte, la mejor amiga de Cameron (Ali), que está casado con Poppy (Harris). Close, por su parte, será la doctora Scott, y pronto podremos verla en Hillbilly, una elegía rural junto a Amy Adams: película dirigida por Ron Howard para Netflix que parecía destinada a encabezar las nominaciones a los Oscar, pero que a tenor de las primeras críticas promete ser uno de los bluffs más gozosos del año. Se estrena este 24 de noviembre.