Subamos al once: en marcha la secuela de ‘This is Spinal Tap’

En 2024 se cumplirán 40 años de This is Spinal Tap, prodigioso falso documental que a mediados de los 80 se cachondeaba de las neuras y tópicos del heavy metal. El mockumentary dirigido por Rob Reiner (que en la pantalla también tenía un papel como el documentalista Martin ‘Marty’ DeBergi) obtuvo un gran éxito y dejó escenas para la posteridad, además de precipitar que el grupo atravesara las fronteras del cine para seguir haciendo música. Spinal Tap, liderado por David St. Hubbins (Michael McKean), Nigel Tufnel (Christopher Guest) y Derek Smalls (Harry Shearer), llegó así a hacer giras, a tocar en el concierto en tributo de Freddie Mercury, y a aparecer en Los Simpson. Historia del rock.

Es una película, en fin, muy querida por el público, de ahí que sea tan grato enterarse de que hay planes para una secuela tardía. Según recoge The Hollywood Reporter, This is Spinal Tap 2 está en marcha, volviendo Reiner a ponerse delante y detrás de las cámaras mientras McKean, Guest y Shearer también retoman sus papeles. El proyecto del film se presentará en este Festival de Cannes (18-27 de mayo) buscando distribución, mientras tiene lugar una proyección de la This is Spinal Tap original en la sección Cinema de la Plage. Si todo va bien, el rodaje empezaría poco después y This is Spinal Tap 2 estaría lista para estrenarse justo cuando se cumplan cuatro décadas del lanzamiento de la original, este 2024.

Reiner (que lleva sin dirigir cerca de cinco años, tras estrenar el drama periodístico Desvelando la verdad) ya ha hecho declaraciones sobre el proyecto: “Cuando se anunció que Spinal Tap se reuniría para un último concierto, Marty DeBergi vio en ello la oportunidad de arreglar las cosas con la banda, que habían visto This is Spinal Tap como una afrenta. Así que dejó su puesto de profesor adjunto en la Ed Wood School of Cinematic Arts para seguir persiguiendo la historia del cine”. Castle Rock Entertainment produce la película en compañía de Frank Marshall y el anuncio, curiosamente, llega apenas una semana después de que supiéramos del fallecimiento de Ric Parnell, quien fuera batería del grupo. Es de esperar que la secuela le haga algún tipo de homenaje.

