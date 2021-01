Star llega el 23 de febrero a España: contenido adulto en Disney+

Disney ha anunciado la primera remesa de contenidos que desembarcarán en la plataforma Disney+ a través de Star el próximo 23 de febrero. Este es el canal que la plataforma incluye en su catálogo para reunir las producciones de contenido adulto que no habían obtenido acomodo en la visión familiar que la Casa del Ratón tiene de su buque insignia en el mundo del streaming.

Así es como se podrá acceder desde Europa a los contenidos de FOX, FX, 20th Century Studios, 20th Century Television que ahora maneja Disney, así como las producciones originales de Hulu, ABC o Disney Television Studios que no sean dirigidas a un público familiar.

A modo de anticipo de algunos de los contenidos más populares que podrán encontrase en Star a partir del 23 de febrero, la compañía ha publicado un vídeo donde se resaltan series como Perdidos, Mujeres desesperadas, Padre de familia, 24 o Cómo conocí a vuestra madre, así como las películas de la saga Jungla de cristal.

Presentamos Star, un nuevo universo de entretenimiento que llega a Disney+🤩



+Series + Cine + Risas + Suspense + Estrenos + Originals 🤯



¡Disponible el 23 de febrero! pic.twitter.com/TiI8hOrkOW — Disney+ España (@DisneyPlusES) January 4, 2021

Además del estreno de Big Sky, un nuevo drama policiaco de David E. Kelly (Big Little Lies, The Undoing) también se destaca la serie Love, Victor, secuela spin-off de la comedia romántica Com amor, Simón ambientada en el mismo instituto de la película de Greg Berlanti. Protagonizada por Michael Cimino, la serie Love, Victor se vio envuelta en una polémica cuando el estudio decidió no destinar la producción a Disney+ aludiendo al contenido LGTB de la historia.

La llegada de Star a Disney+ supondrá un aumento en la cuota mensual de suscripción, de los 6,99€ actuales a unos 8,99€ al mes. La app de Disney+ también deberá actualizarse para incorporar un nuevo sistema de control parental con perfiles según calificación por edades y bloqueo de contenidos mediante un PIN.