¿El dictador chileno Augusto Pinochet fue un vampiro? Tráiler de 'El conde', la sátira de Pablo Larraín para Netflix

¿Un ajuste de cuentas con el que fuera el dictador que gobernó Chile entre 1973 y 1990? El director chileno Pablo Larraín es una de las voces más respetadas en el cine de autor actual gracias a títulos como Neruda o El club, y uno de los, digamos, biógrafos preferidos de Hollywood como responsable de Jackie (2016), centrada en la figura de la primera dama Jacqueline Kennedy tras el asesinato de su esposo, John F. Kennedy (y que le valió una nominación al Oscar para Natalie Portman), o Spencer (2021), en torno a Lady Di (con una Kristen Stewart que también fue candidata a la estatuilla). Sin embargo, su nueva película rodada en castellano va a ser muy, muy distinta y sorprendente. Se trata de El conde para Netflix.

Una sátira que reimagina en blanco y negro la historia del dictador Augusto Pinochet (Jaime Vadell), el comandante en jefe del ejército de Chile que accedió al poder con un golpe de estado que derrocó el gobierno democrático presidido por Salvador Allende, convirtiéndolo en un vampiro de 250 años que, cansado de ser recordado como un ladrón y asesino, decide morir. "Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia", ha explicado el mismo Larraín en un comunicado de prensa.

Y el uso del blanco y negro no es gratuito porque el filme se inspira en el expresionismo alemán con el Nosferatu de Murnau como referencia de cabecera. En cuanto al reparto, además de Jaime Vadell, están Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger y Catalina Guerra.

Póster de 'El conde' Netflix

El estreno de este particular biopic en clave totalmente fantástica, y formato de comedia negra de terror, en la plataforma está programado para el 15 de septiembre, previo pase limitado en "algunos cines". Pero antes tendrá su primicia en el próximo Festival de Venecia, que se celebrará del 30 de agosto al 9 de septiembre, y donde competirá en la Sección Oficial en pugna por el León de Oro. Mientras, ya podemos hincarle el diente al primer tráiler difundido.

