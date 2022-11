Shelley Duvall vuelve a la actuación 20 años después

Durante los años 70, pocas actrices alcanzaron el estatus y visibilidad de Shelley Duvall. Al margen de una pequeña aparición en Annie Hall, la actriz contrajo una relación profesional muy provechosa con Robert Altman, de modo que ambos colaboraran en Los vividores, Nashville, Tres mujeres (obteniendo el premio a Mejor actriz en Cannes por este film) y Popeye. El mismo año de este fallido film que coprotagonizó con Robin Williams (1980), Duvall vivió una de las peores experiencias de su carrera en El resplandor a causa de los abusos de Stanley Kubrick. En lo sucesivo su proyección nunca alcanzaría los picos de los 70, hasta que en 2002 anunció que se retiraba del cine tras Manna from Heaven.

Más tarde, en 2016, Duvall habló públicamente de sus problemas de salud mental, pero el año pasado se mostró más animada durante una entrevista con The Hollywood Reporter. Finalmente, la actriz ha encontrado energía para volver al cine, y el proyecto elegido es The Forest Hills. Se trata de un thriller de terror dirigido por Scott Goldberg del que ya ha trascendido una primera imagen, que muestra a la actriz de 73 años con un aspecto bastante demacrado en sintonía al carácter de la propuesta. The Forest Hills se centra en un hombre, Rico (encarnado por Chiko Mendez), que tras sufrir un traumatismo craneal experimenta todo tipo de visiones de pesadilla en las montañas Catskill. Duvall, interpretando a su madre, ejerce de voz interior y visión recurrente para el trastornado Rico.

En el reparto de The Forest Hills, que aún no tiene fecha de estreno, también destacan Edward Furlong y Dee Wallace. “Somos grandes fans de El resplandor y con sinceridad es una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos, a la altura de La noche de Halloween o El día de los muertos”, ha declarado Goldberg en tanto a su satisfacción por haber fichado a Duval. “Shelley contribuyó a que El resplandor fuera una obra maestra absoluta dándolo todo, interpretando de una manera que realmente mostraba el miedo de una madre aislada”.

