Sharon Stone revela los mejores consejos que Martin Scorsese y Paul Verhoeven le dieron como actriz

La promoción de las nuevas memorias de Sharon Stone ha hecho que la actriz conceda diversas entrevistas estos días, donde está regalándonos grandes revelaciones sobre algunos de los secretos más oscuros de la industria y el sufrimiento que padeció durante los mejores años de su carrera. Una complicada trayectoria que ha fortalecido a la intérprete estadounidense, quien ha adquirido algunas de las mejores lecciones de la mano de directores como Martin Scorsese y Paul Verhoeven.

Con Verhoeven, Stone había trabajado en la inestimable Instinto básico, que convertiría un cruce de piernas en una de las escenas más recordadas de la cinefilia. Una relación con un triste desenlace, puesto que este había engañado a la actriz para que enseñara la vagina solo 'para que no se vieran brillos' y, en ningún momento, para que fuera añadido en el montaje final. Algo que crearía una discusión entre ellos (bofetón de por medio). Sin embargo, Stone señala en unas nuevas declaraciones para el programa The Late Show que recibió uno de los mejores consejos de su carrera por parte del director. "Paul Verhoeven me dijo que mi talento era como un ángel que volaría a través de mí y que necesitaba salir de su camino. Creo que ese fue un gran consejo".

Stone también aprovechaba la ocasión para hablar sobre algunas de las mejores experiencias con el cineasta Martin Scorsese, con el que trabajó en la película Casino. "Marty Scorsese también estaba dispuesto a contarme sobre su propia vida, y cómo crear un espacio conmigo en el que apoyarse, y algunas veces poner su frente en mi frente. Y mantener un espacio a mi alrededor, para que pudiera tener un lugar cómodo en el que estar". Para Stone, el set de rodaje es "un ambiente caótico", en el que es mejor conocer a todos para que sentirse cómoda al grabar. Algo muy en la sintonía de lo que Scorsese aconsejaba a la actriz.

Su nuevo libro The Beauty of Living Twice saldrá a la venta este mismo mes, y en él relata algunas de sus malas experiencias en la industria, donde algún director llegó incluso a presionarla para mantener relaciones sexuales con sus compañeros de reparto y así mejorar la química en la gran pantalla.