Shailene Woodley critica el uso de sujetadores en las escenas de sexo: "No es realista"

A sus 29 años, Shailene Woodley puede presumir de haberse labrado una carrera camaleónica y prolífica, con proyectos aclamados como Los descendientes, Aquí y ahora o Big Little Lies, así como con títulos tan variados como Bajo la misma estrella, la serie Vida secreta de una adolescente o la saga Divergente.

Sin ir más lejos, en el último año la hemos visto en las películas Finales, principios o The Mauritanian, y ahora se prepara para el estreno del próximo drama romántico de Netflix, La última carta de amor, que llega a la plataforma el 23 de julio. En una entrevista para The Hollywood Reporter, la actriz ha hablado de su profesión, su decisión de apartarse de los focos durante un tiempo o el rodaje de escenas de sexo en Finales, principios.

"Nunca me he sentido incómoda haciendo escenas íntimas porque soy muy vocal", ha asegurado: "Siempre me siento y hablo con el director, con el otro actor. Siempre conversamos sobre: ¿Cómo planeas rodarlo? ¿Es necesario desnudarse? ¿Va a distraer de la escena, o a sumar a la escena?'. Sabemos exactamente cuáles son los límites Y nunca he estado en una situación en la que no se haya respetado eso".

Si en Finales, principios, Woodley daba vida a una mujer envuelta en un triángulo amoroso con los personajes de Jamie Dornan y Sebastian Stan, en La última carta de amor se mete en la piel de una joven perteneciente a la alta sociedad de los años 60 que vive un desafortunado affair. Aludiendo a ello, la actriz reflexiona sobre que, a menudo, las escenas de sexo que vemos en pantalla son poco realistas.

"Frecuentemente, en las películas, vemos a dos personas teniendo sexo y la mujer lleva puesto el sujetador", cuenta: "En la vida real, no creo que haya tenido relaciones sexuales con un sujetador, o ha sido algo muy, muy inusual".

En la entrevista, la californiana también se ha referido al trastornos de salud que padece y que la debilita, lo que ha evitado que haya aceptado numerosos trabajos en los últimos años. "Dije no a muchos proyectos, no porque quise sino porque físicamente no podía participar en ellos", ha contado: "Y sufrí mucho más de lo que debería haberlo hecho porque no me cuidé. La presión autoinfligida por no querer que me ayudaran o me cuidaran ha provocado más malestar físico durante estos años".

Ahora que asegura estar prácticamente recuperada, tienes proyectos pendientes de estreno, como Misanthrope, de Damián Szifron, así como películas que se encuentran en fase de preproducción como The Fence, en la que vuelve a coincidir con Miles Teller.