Serena Williams quiere una secuela de ‘El método Williams’ que se centre en su carrera

Aunque haya conseguido el favor de la crítica estadounidense, El método Williams se ha topado con cierta frialdad a su recorrido por cines (y luego HBO Max) por su estrambótico planteamiento. La película narra el ascenso al estrellato de las tenistas Venus y Serena Williams, pero en lugar de asumir su punto de vista se guía por la visión de su padre Richard: un tipo que organizó desde que sus hijas eran pequeñas un estricto plan para convertirlas en superestrellas. Luego de que Will Smith haya ganado el Oscar por interpretarlo , y de que además lo haya hecho tras abofetear a Chris Rock (“el amor consigue que hagas locuras”, explicó al recibir el premio), El método Williams se ha convertido en una experiencia aún más incómoda… pero no para sus responsables.

Y es que la película dirigida por Reynaldo Marcus Green ha contado en todo momento con el apoyo de Venus y Serena, cuyo testimonio de hecho ha dado forma al guion. Mientras El método Williams era nominada a Mejor película, Montaje, Actor, Guion original, Mejor canción y Mejor actriz de reparto para Aunjanue Ellis, las hermanas Williams no se han perdido ninguna parada en la carrera de los premios, de ahí que no sorprenda un reciente texto en Insider firmado por Serena. En él, la tenista da cuenta de sus deseos de que El método Williams tenga secuela o, incluso, de que suponga la primera piedra para un universo cinematográfico centrado en la familia Williams. Ahora le tocaría a ella y a su hermana ser las protagonistas.

“El método Williams tuvo un final perfecto con Venus en la pista de tenis”, escribe Serena en referencia al clímax de la película, donde su hermana se enfrenta a nuestra Arancha Sánchez Vicario (interpretada por Marcela Zacarías en un retrato que se las trae). La tenista cree que es buen momento de ir pensando en las secuelas de El método Williams: una que se centrara en su hermana y otra en ella. “Venus va en su dirección y yo en la mía. Serían historias completamente diferentes”. Por excéntrico que suene, sería una buena forma de quitarnos el mal sabor de boca dejado por El método Williams, y además Serena está convencida de que su trayectoria en el tenis es muy cinematográfica.

“Tuve un viaje difícil. No me fue bien y luego sí. Hay mucho drama, es una telenovela. Creo que no reconozco suficiente mis logros. Soy una de esas personas que dicen ‘si está hecho, está hecho, seguiré adelante’. Porque si piensas demasiado en lo que has hecho, puedes dejar de hacerlo. Y yo nunca quiero dejar de hacerlo. Sigo intentando alcanzar mis objetivos”, explica la deportista, que en El método Williams fue interpretada por Demi Singleton mientras Saniyya Sidney ponía rostro a Venus. ¿Estará Hollywood interesado en este proyecto?

