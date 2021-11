[SEFF 2021] Palmarés completo del Festival de Sevilla

La XVIII edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla ya toca a su fin, y hoy sábado se ha desvelado la identidad de sus ganadores. El jurado compuesto por personalidades como Christian Petzold, Cristina Hergueta o Christos Nikou ha resuelto otorgarle el Giraldillo de Oro a Mejor película a la producción austríaca Great Freedom de Sebastian Meise. Debido, según ellos, a cómo "nos hace plantearnos la libertad". "Por su valentía, por su sensible retrato desde lo sutil de la lucha por las libertades en un entorno carcelario". Great Freedom ya había ganado previamente el Gran Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard de Cannes, y en Sevilla también ha rascado el premio a Mejor actor para su protagonista, Franz Rogowski.

Otro título destacado ha sido Onoda, del francés Arthur Haradi, que ha obtenido el premio especial del jurado (ex aequo con Costa Brava, Líbano de Mounia Akl) paralelamente a Mejor guion por su retrato de un olvidado soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial. Costa Brava, Líbano, por su parte, ha sido coescrita por Akl y Clara Roquet (que este año triunfa con Libertad) y editada por el cineasta Carlos Marques-Marcet. A continuación tienes el palmarés completo.

Mejor película (Giraldillo de Oro): Great Freedom de Sebastian Meise

Premio especial del jurado (ex aequo): Onda de Arthur Haradi y Costa Brava, Líbano de Mounia Akl

Mejor dirección: Jonas Carpignano, por Para Chiara

Mejor actriz: Lucie Whang, por Paris, Distrito 13

Mejor actor: Franz Rogowski, por Great Freedom

Mención especial: Elenco de Para Chiara, formado por Nina Fumo, Swami Rotolo, Carmela Fumo y Claudio Rotolo

Mejor guion: Arthur Harari y Vincent Poymiro, por Onoda

Mejor fotografía: Gianfranco Rosi, por Notturno

Mejor montaje: Nicolas Chauderge, Rebecca Lloyd y Jacob Schulsinger, por Vaca

Mejor película Nuevas Olas: Moon 66 Questions de Jacqueline Lentzou

Premio Especial Nuevas Olas: Abrázame fuerte de Mathieu Amalric

Mejor película Nuevas Olas (no ficción, ex aequo): The Story of Looking de Mark Cousins y Babi Yar. Context de Sergei Loznitsa

Premio especial a la mejor dirección de primer o segundo largometraje europeo: Landscapes of Resistance de Marta Popidova

Gran premio del público: La peor persona del mundo de Joachim Trier

Premio a la mejor película de Panorama Andaluz: ¡Dolores guapa! de Jesús Pascual

Mención honorífica Panorama Andaluz: Pico reja, lo que la tierra esconde, de Remedios Malvárez y Arturo Anedújar

Premio a la Mejor Película de Historias Extraordinarias: Piccolo corpo de Laura Samani

XIV Premio Europeo de Cine-Guion: En la noche caminamos solos y Currulao

Premio Cinéfilos del Futuro: The Horizon de Emilie Carpentier

Premio Europa Junior: El secreto de Vicky de Denis Imbert

