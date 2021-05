Hemos venido a jugar: resumen de todo lo que ha pasado en la saga 'Saw'

// Este artículo está lleno de SPOILERS de la saga 'Saw' al completo //

La saga Saw es una presencia peculiar dentro del universo de terror del último Hollywood. Su historia de origen es similar a la de otros títulos emblemáticos: una propuesta humilde y con oficio –Saw (2004), dirigida por James Wan y escrita por Leigh Whannell, futuros rock stars del género– que logra cifras desorbitantes en taquilla y empieza a acumular a toda mecha secuelas. Suma números romanos cada vez más altos en el título a medida que sus preceptos iniciales van saliéndose de madre.

Sin embargo, a diferencia de otras franquicias infinitas que han dado todas las vueltas concebibles para traer de regreso a su amenaza de turno, Saw cerró ese camino considerablemente pronto.

La triste balada de John Kramer: cronología completa

Saw III (2006) tomó la temprana decisión de liquidar al asesino icónico de la saga. Jigsaw, nom de guerre de John Kramer –siempre interpretado con inquietante parsimonia por Tobin Bell–, murió tras dejar un extraordinario reguero de cadáveres como venganza moralista hacia dos clases de personas: 1) las relacionadas con el mal diagnóstico y tratamiento de su tumor cerebral; 2) gente aleatoria que, por algún peregrino motivo, John considera que no aprecian su vida lo suficiente como para no merecer una sádica tortura o automutilación.

Kramer obtuvo el apodo de Jigsaw (o Puzle) precisamente por su afición a recortar un trozo de piel del cadáver de sus víctimas con forma de pieza de puzle: símbolo de una carencia; por ejemplo, la pieza de aprecio por la propia vida que les faltaba para haber sobrevivido a la trampa mortal de turno que John les hubiera planteado en uno de sus particulares 'juegos'.

Las enrevesadas trampas mortales a las que Jigsaw somete a sus víctimas, con distintos niveles de sadismo disciplinario amparándose en la inculcación de supuestas lecciones morales, son una de las claves principales para que la saga no haya perdido fuelle, cual máquina de movimiento perpetuo. El funcionamiento de los mecanismos, que en muchas ocasiones parecen una versión ultragore de Los grandes inventos del TBO, está tan bien diseñado por su creador que habitualmente se permite el lujo de dejarlos en marcha sin ningún tipo de supervisión.

¿Quién era John Kramer antes de convertirse en Jigsaw? La historia de este ingeniero civil se cuenta mediante flashbacks mientras asistimos a las distintas escabechinas que organiza. Su camino hacia el asesinato orquestado comienza cuando su mujer Jill Tuk (Betsy Russell) sufre un aborto tras ser atacada en la clínica de desintoxicación en la que trabaja. El causante será la primera víctima de John, como se puede ver en Saw IV, (2007).

No mucho después la pareja se divorciará y, por si fuera poco, a Kramer le diagnostican el tumor cerebral que terminará con su vida. Después de un intento de suicidio fallido, decidirá dedicar el tiempo que le queda a diseñar más trampas a las que someter a un montón de gente vinculada con la mala praxis que retrasó su diagnóstico –como el doctor Lawrence Gordon (Cary Elwes)– o que, simplemente, pasaba por ahí sin tener un historial de comportamiento impoluto.

La espiral de masacres de Jigsaw

En una secuela tan tardía como Saw VIII (2017; título original: Jigsaw) asistimos al primer 'juego' de Jigsaw como tal, con cinco personas encerradas en un granero plagado de trampas. Una de las víctimas es Logan Nelson (Matt Passmore), futuro médico forense que durante su trabajo en el hospital donde trataban a John cometió un error al etiquetar unas radiografías, lo que acabó demorando el diagnóstico de Kramer hasta que su tumor fue inoperable.

En un raro momento de compasión, John decidirá perdonar el despiste tonto de Logan, quien inmediatamente se convertirá en su discípulo, ayudando a Jigsaw a preparar trampas y secuestrar víctimas, así como continuando su legado incluso 10 años después de la muerte de su maestro. No será el único seguidor que salga del particular predicamento de disciplina gore de Jigsaw.

El detective Mark Hoffman (Costas Mandylor) será uno de los más aplicados; incluso por iniciativa propia, como se explica en Saw V (2008). Hoffman primero se hizo pasar por Jigsaw para saldar una cuenta pendiente con el asesino de su hermana mediante un péndulo mortal de fabricación propia.

Cuando John se enteró de que tenía un imitador suelto que, además, incumplía la importante regla de dejar a las víctimas una posibilidad de escape de sus trampas, lo secuestró y le leyó la cartilla hasta convertirlo en un discípulo como Dios manda. Fue junto a él con quien fabricó y puso en marcha la mayoría de sus trampas en vida.

Después de la muerte de John, y de asistir a su autopsia con explícito detalle en Saw IV (2007), Hoffman es el responsable de la mayor parte de las carnicerías que tienen lugar en la saga Saw, incluida la de Saw VI (2009): un diseño póstumo de Kramer contra el responsable de la aseguradora médica que en su momento le impidió acceder un tratamiento para su cáncer que excedía la cobertura de su póliza.

Por supuesto, Hoffman se beneficia de su posición como agente de la ley para evitar sospechas. El agente del FBI Peter Strahm (Scott Patterson) le sigue la pista de manera bastante avispada durante un par de películas, pero en Saw V (2008) Hoffman aplasta literalmente cualquier posibilidad de ser cazado por él.

En cancha está una nueva jugadora

Amanda Young (Shawnee Smith) es otro personaje importante en varias entregas de la saga. Se trata de una adicta a la heroína 'felizmente rehabilitada' gracias a una de las trampas más icónicas de John: el cepo inverso que te desencaja la mandíbula.

Amanda logró escapar de la trampa en Saw (2004) y, ya en Saw II (2005), sabremos que se ha convertido en discípula de John. Desgraciadamente, en Saw III (2006) se descubrirá que también ha empezado a diseñar trampas imposibles de escapar, lo que lleva a su mentor a planearle un nuevo juego.

Antes de eso, Amanda ayudó a John a secuestrar a Adam Stanheight (Leigh Whannell), fotógrafo contratado por el detective David Tapp (Danny Glover) para vigilar al doctor Gordon (Elwes) cuando sospechaban que era el asesino Jigsaw debido a la falsa evidencia colocada en una escena del crimen por Hoffman. Adam y Gordon son los participantes en la trampa del cuarto de baño de la primera Saw, la entrega primigenia que inició este movidón.

Adam acaba encerrado dentro del baño (Saw), donde será asfixiado por Amanda (Saw III) y su cadáver quedará para los restos. Después de cortar su pie encadenado, el doctor Gordon escapa del baño arrastrándose por el suelo. Pero ojo ahí, porque en Saw VII (2010) se revelará que John le ayudó a cauterizar su amputación, le facilitó una prótesis y lo acogió como otro de sus fieles discípulos; uno con los suficientes conocimientos médicos para ayudarle a diseñar las trampas más retorcidas fisiológicamente.

John incluso se acordó de Gordon en su testamento. Le dejó un paquete con instrucciones para proteger a su exmujer. Cuando Hoffman la mata en Saw VII, es Gordon quien lo captura con ayuda de sus propios discípulos y lo encierra sin posibilidad de escape en el baño original donde comenzó su propia andadura (con perdón) por el camino de Jigsaw.

Tiempo antes de sufrir su encierro definitivo, Hoffman también tuvo ocasión de llevar a cabo un sucio chantaje a Amanda cuando John aún estaba con vida y, precisamente, dudaba de la viabilidad de su nueva aprendiz. Esto tiene lugar durante dos entregas cuya cronología se encuentra solapada dentro de la saga: Saw III (2006) y Saw IV (2007).

Cría cuervos y sácales los ojos

Saw II (2006) se inicia con uno de los juegos más complejos del historial de John Kramer. Dos edificios enteros plagado de trampas, un grupete de víctimas entre quienes está oculta Amanda, todo ello grabado y retransmitido días después como si fueran las imágenes en directo de un circuito de seguridad. ¿Por qué? Con el fin de engañar al detective Eric Matthews (Donnie Wahlberg) y a su equipo.

El pobre Matthews es uno de los personajes más torturados de toda la saga: acaba Saw II encerrado por Amanda; aunque consigue escapar en Saw III, en Saw IV se desvela que fue apresado de nuevo y conservado con vida durante seis meses hasta formar parte del juego de otro agente de la ley, Daniel Rigg (Lyriq Bent), donde finalmente murió con la cabeza aplastada por dos bloques de hielo... mientras Hoffman se marchaba de rositas.

Al mismo tiempo, John afrontaba sus últimos minutos de vida. Estamos en Saw III (2006), agoniza en una camilla y la doctora Lynn Denlon (Bahar Soomekh), secuestrada del hospital por Amanda, es su única esperanza para seguir viviendo. Le realizará cirugía cerebral de emergencia con un collar explosivo alrededor de su cuello, de tal modo que si el corazón de John se para su cabeza explota.

Al mismo tiempo, sin que ella lo sepa, su marido Jeff Denlon (Angus Macfadyen) está siendo sometido a su propio juego en las inmediaciones. Amanda, chantajeada por Hoffman por su implicación en el incidente que llevó al aborto del hijo de John (¡ella estaba con el yonqui que golpeó a Jill!), dispara a Lynn justo en el momento en que Jeff entra en el quirófano y, en respuesta, mata a Amanda.

John plantea una última disyuntiva a Jeff: su vida o la de Lynn. Sin saber las implicaciones, Jeff corta la garganta a John con una sierra mecánica; en cuanto muere, la cabeza de Lynn explota en mil pedazos. En Saw IV (2007) se muestra que justo en ese momento llegó el sagaz Strahm al mismo quirófano y mató a Jeff en defensa propia cuando este le apuntó con su arma pensando que formaba parte de un nuevo juego de John.

John Kramer ha muerto, pero el legado de Jigsaw sigue vivo. Spiral: Saw (2021) es su nueva entrega, ambientada más de una década después de todos estos eventos.