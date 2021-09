Veintisiete. Ésa es la edad a la que le ha llegado a Almudena Amor la gran oportunidad. Ni antes, como todas esas actrices que despuntan desde que son niñas, ni después, como aquellas otras a las que les toca el turno después de pasarse mucho tiempo en un segundo plano. Al contario que el famoso ‘club’ integrado por músicos, intérpretes y demás artistas, los veintisiete no han sido el fin, sino solo el principio.

Madrileña de nacimiento, Almudena Amor parece a simple vista una chica normal. Criada en ‘la Conce’ y formada artísticamente en Carabanchel a través de la Escuela Mar Navarro, esta joven de barrio ha pasado de la noche a la mañana a estar en dos de las películas españolas más importantes del año y a convertirse en una de las nuevas y prometedoras voces del cine español. ¿Su secreto? Lo explica ella misma: “Es una mezcla de trabajo, formación y destino. Hay un punto de azar en todo esto porque hay personas que se forman muchísimo y luego nunca les llega la oportunidad, y otras que pueden tener suerte pero a quienes la oportunidad les llega en un momento en que no pueden no estar preparados”.

Existe una preciosa ironía en los dos primeros personajes que ha interpretado Amor. Primero le llegó el de la última película de Paco Plaza, La abuela, en la que interpreta a una aspirante a modelo cuya vida se ve trastocada cuando su abuela sufre un accidente y empieza a comportarse de manera extraña. El segundo, en El buen patrón de León de Aranoa, es el de una becaria de marketing que mete en problemas a su jefe (Javier Bardem). Y es que puede que fueran sus dos primeros papeles, pero lo cierto es que encontraron a una aspirante que había estudiado marketing y había trabajado como modelo.

Fotograma de 'La abuela' Cinemanía

Solo así se explica ella que afrontara con la suficiente confianza ambos proyectos dada su inexperiencia: “He ido pasando por una serie de escenarios que me han dado tablas. A veces parece que si quieres hacer cine tienes que ir directamente y no tiene por qué. Soy muy consciente de mi fragilidad pero me apoyo mucho en ella. Todos mis miedos e inseguridades son un motor para seguir adelante, porque eso que te da miedo es aquello que buscas y a lo que aspiras”.

Si la actriz traía el trabajo aprendido de casa, cuando salió del set se llevó buena parte de esos dos personajes, especialmente de la Susana a la que da vida en La abuela: “Antes de rodar la película no había pasado por algo así, pero hace poco he tenido que cuidar a mis abuelos, que ya están muy mayores, y empaticé por completo con mi personaje, era como si ya lo hubiera vivido. La vejez es muy dura porque, aunque ellos sigan presentes, tú te das cuenta de que su luz se va apagando. Más allá del terror creo que Paco [Plaza] ha abordado el tema con gran belleza”.

Fue precisamente Paco Plaza el primero en descubrirla: “Me recordó mucho al flechazo que tuve con Sandra Escacena en las pruebas para Verónica. Hay algo en su voz, en su manera de mirar que me parece que transmite una serenidad y una fragilidad a la vez que me parecía muy emocionante”, confiesa el codirector de [REC], muy en la línea de León de Aranoa: “Había algo de Liliana, ese misterio que tiene el personaje, que ella lo trajo a las pruebas. Se trabaja muy bien con Almudena. Escucha, registra y lo incorpora todo muy rápido”.

Fotograma de 'La abuela' Cinemanía

Mientras que en La abuela su personaje se deja llevar todo el tiempo por el misterio que la rodea, en El buen patrón Liliana no duda en coger a su jefe por los cuernos y cuestionar el sistema de explotación de becarios que impera más allá del filme de Aranoa: “Creo que hay muchos temas de los que no se está hablando, el paro juvenil, la tasa de suicidios... está subiendo mucho en los jóvenes y creo que influye mucho el hecho de que vean que no tienen ninguna oportunidad, que no hay un futuro para ellos. Los jóvenes necesitan empezar a vivir su vida”, afirma contundente Almudena Amor, que parece haber tomado ejemplo de su personaje y, a los veintisiete, comienza a vivir la suya como actriz.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.