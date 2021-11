Hace ya cuatro años, Salma Hayek puso por escrito en The New York Times el calvario al que le sometió Harvey Weinstein durante el rodaje de la aclamada Frida, afirmando que el poderoso productor intentó quitarle el proyecto varias veces por no acceder a sus peticiones sexuales, así como que lo pasó realmente mal durante una escena que cumplía una fantasía sexual en la que el magnate se había empeñado.

Ahora, en una entrevista para The Guardian, la mexicana ha desvelado que el acoso que sufrió por parte de Weinstein durante el rodaje de la película fue más allá de sus insinuaciones sexuales. "Esta es una conversación interesante porque si miras mi artículo en The New York Times, verás que me centré en el bullying [en lugar del acoso sexual], y creo que fue a peor para las mujeres", ha contado la actriz: "[Weinstein] no es el único hombre en reafirmarse a sí mismo sabiendo que puede destruir a las mujeres".

La actriz ha pasado entonces a recordar el acoso que sufrió en el set debido a su transformación en Frida Kahlo y su característica uniceja, un trabajo que valdría al equipo nominaciones al Oscar en las categorías de mejor maquillaje y mejor diseño de vestuario. Al parecer, a Weinstein no le hizo ninguna gracia que la actriz luciera menos atractiva en pantalla.

"Me sentí bien [cuando me acosó]", ha asegurado: "Vale, me puse a temblar después y me deprimió, pero había un aspecto caricaturesco de todo eso. Cuando me llamó [durante el maquillaje de Frida] y me gritó: '¿Por qué tienes una monoceja y un bigote? ¡No te he contratado para que parezcas fea!'. Le dije: '¿Pero has mirado siguiera una foto de Frida Kahlo?'. Si un hombre diera vida a Cyrano de Bergerac, no diría: '¿A qué viene esa nariz?'.

Recordemos que, en su carta para The New York Times titulada Mi monstruo, Harvey Weinstein, la intérprete de Eternals explicó que si Frida pudo existir fue gracias a la colaboración de amigos como Edward Norton o Antonio Banderas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.