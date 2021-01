Sacha Baron Cohen se despide de Borat

En 2018 Sacha Baron Cohen volvió a meterse en el personaje de Borat para una aparición en el programa de Jimmy Kimmel, y recordó lo mucho que le gustaba interpretar a este reportero kazajo. La turbulenta realidad sociopolítica de EE.UU. hizo el resto, y el humorista británico resolvió darle una secuela a la Borat de 2006 que se estrenó a finales del año pasado en Amazon Prime levantando una gran polvareda. No solo por lo revulsiva que fue para el gobierno de Donald Trump (metiendo en un grave aprieto a Rudy Giuliani), sino por el aparente propósito de la industria de convertirla en una gran aspirante a los próximos premios. Maria Bakalova, gran descubrimiento de Borat Subsequent Moviefilm, ya ha ganado alguno que otro.

En cuanto a Sacha Baron Cohen, cree que la película ha cumplido un papel, y que es momento de volver a despedirse de Borat. En un perfil publicado por Variety, Cohen asegura que recuperó al personaje porque “creyó que la democracia estaba en peligro”, y ahora que el gobierno de Donald Trump parece haber llegado a su fin (no sin dar pie a gravísimos incidentes por el camino) cree que no tiene mucho sentido seguir con él. “Traje a Borat por Trump. Había un propósito con esta película, y no veo motivo para hacerlo otra vez. Así que sí, vuelve a estar en el armario”, revelaba. “No quisiera implicar que la gente que ve Borat no votaría a Trump, pero ese es el objetivo”.

Borat Subsequent Moviefilm no nacía tanto de un impulso por ridiculizar a EE.UU. en su totalidad (algo que sí pretendía la primera Borat) como de arremeter contra la Administración Trump, topándose en el camino con los conspiranoicos del QAnon (hoy plenamente de actualidad) y la crisis del COVID-19. La película concluía, de hecho, con un mensaje exhortando a los espectadores a votar contra Trump en las elecciones celebradas el pasado noviembre, de forma que no tenía intención por disimular sus intereses. Ahora, Borat puede descansar hasta que vuelva a aparecer otro Trump, y Cohen disfrutar de las loas a su película.

La secuela de Borat no solo aspira a tener un papel importante en la carrera de premios, sino que además se ha convertido en la segunda película más vista en streaming de 2020, solo superada por la llegada de Hamilton a Disney+. En cuanto a Cohen, también es posible que le caiga nominación por su interpretación de Abbie Hoffman en El juicio de los 7 de Chicago.