Rosalía desvela por fin la mayor duda de 'Hentai': ¿qué es "un tape modo Spike"?

El lanzamiento de Motomami, el tercer álbum de Rosalía, ha conmocionado a la escena musical internacional, que aún está digiriendo todas las aristas y detalles del último trabajo artístico de la catalana, cuya publicación fue precedida por una incesante campaña de promoción en redes con adelantos diversos y singles que cobran una nueva dimensión dentro del conjunto.

Ante la dimensión sideral del hype, el resto de campos de la cultura también se han visto arrastrados: cada elemento artístico de Motomami ha sido analizado desde puntos de vista musicales, pictóricos, sociológicos y seguramente gastronómicos. Esto también ha afectado a la comunidad cinéfila, no solo por la aparición de un ramillete de videoclips deseosos de ser analizados, sino desde el propio contenido de las letras de Rosalía.

Más allá de los videoclips, las referencias cinematográficas no son ajenas a la obra musical de Rosalía, con menciones tan explícitas como ese "zoom en la cara, Gaspar Noé", que reclamaba durante TKN al cineasta argentino afincado en Francia, autor de películas como Irreversible, Enter the Void o Climax. No obstante, en el caso de Motomami la catalana había dejado a sus fans en ascuas con una referencia igualmente explícita, pero no tan fácil de identificar.

Se trata del inicio del estribillo de Hentai, quizás una de las canciones con la letra más polarizadora –y analizada hasta la extenuación– de todo el álbum, donde, en esa ensoñación de melodía dulce y contenido sexualmente explícito, Rosalía canta a su amante: "Te quiero ride como a mi bike/Hazme un tape modo Spike".

Historia de dos Spike

Aquí venía la duda: esa forma de grabar en modo Spike... ¿a quién se refiere? Dos claros candidatos: Spike Lee o Spike Jonze. Dos cineastas de indudable talento visual y dispuestos a romper moldes con innovación y talento. Realmente, ambos podrían ser igual de sospechosos para que el personaje de la canción de Rosalía anhele que le graben siguiendo su estilo.

Finalmente, la propia artista ha resuelto la duda en un vídeo para Genius donde se detiene a explicar distintos aspectos de la letra de Hentai. Rosalía deja claro que el "modo Spike" se refiere a Spike Jonze, un director que le gusta mucho y del que coincidió que vio varias películas durante la pandemia, misma época en la que escribía la letra de las canciones que acabarían formando Motomami.

"Me gusta especialmente Her, me encanta Adaptation (El ladrón de orquídeas), me gusta mucho también Cómo ser John Malkovich", relata Rosalía, repasando casi al completo la filmografía del cineasta estadounidense –Dónde viven los monstruos también es estupenda, así que desde aquí la recomendación–. "Entonces, quise hacerle ahí una refe".

Además de un director de cine altamente original y demasiado esporádico, Spike Jonze debe su reputación a la renovación de la escena del videoclip que capitaneó en los años noventa –junto a otros nombres clave como Michel Gondry o Chris Cunningham–, dirigiendo algunos de los vídeos más rompedores y alambicados de los Beastie Boys, Daft Punk, Fatboy Slim o Björk, entre muchos otros. Por no hablar de su impagable papel como productor –y delante de la cámara– en el advenimiento de esa institución de la cultura skater y la autolesión lúdica llamada Jackass.

Nada mal como referente para "un tape modo Spike", vaya. Aunque Spike Lee también habría estado superbien, que conste.

