'Rocky', 'El señor de los anillos' y 'Flash Gordon' ya no son para todos los públicos en Reino Unido

Con el tiempo, las actitudes sociales cambian, pero las películas permanecen iguales. De ahí que, cada cinco años, el British Board of Film Censors (BBFC) realice una encuesta para actualizar las calificaciones por edades de las películas distribuidas en Reino Unido. Una encuesta que, este año, promete traer cola, porque entre las afectadas están Rocky, El Imperio contraataca, El señor de los anillos y Flash Gordon, entre otras cintas.

Tras la consulta, que abarcó a 10.000 personas, el BBFC ha elevado la calificación de estos filmes desde las previas 'U' (para todos los públicos) y 'PG' (menores acompañados) a '12A' (menores de 12 años acompañados por un adulto).

En el caso de Rocky, El señor de los anillos y el Episodio V de Star Wars, las razones aducidas son la violencia y (cuando procede) el lenguaje soez. La justificación para Flash Gordon es más espinosa, porque alude a "estereotipos discriminatorios".

Si bien el BBFC no da razones para esto último, el talón de Aquiles de Flash Gordon ha sido el personaje de Ming el Despiadado (Max Von Sydow), un villano carismático pero cuyas raíces en el odio a los inmigrantes chinos (el llamado 'peligro amarillo') de principios del siglo XX se notan mucho, tanto en los cómics como en la pantalla.

Por otra parte, no todo son subidas. La primera entrega de Fast and Furious ha visto rebajada su calificación de 'no recomendada para menores de 15 años' a '12A' al reevaluarse su "infrecuente lenguaje soez, violencia moderada y referencias sexuales".