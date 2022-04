Richard Linklater no ganó dinero por 'Movida del 76': "Pregúntale a los productores"

Resulta que algo olía a podrido en Movida del 76 (1993), y no nos referimos a la ropa interior de sus personajes masculinos ni al alma del personaje de Matthew McConaughey, sino a su presupuesto. Richard Linklater, el autor del filme, afirma ahora que no ha visto un céntimo por sus esfuerzos al frente del mismo.

Linklater lo ha explicado en una entrevista con The Daily Beast (vía Entertainment Weekly). "No sé lo que pasó: ¡pregúntale a [la productora] Universal!", señala el cineasta. Y añade: "Así es la contabilidad en Hollywood", señalando que, como con tantos otros directores, el estudio se aprovechó de su relativa inexperiencia.

Aunque Movida del 76 no era el primer largo de Linklater (el director había debutado en largo en 1988, y firmado la película de culto Slacker en 1990), sí era su primer trabajo para un gran estudio, algo por lo que pagó caro. "Todo el mundo tiene una historia de cómo se aprovecharon de él con su primer proyecto", indica. Y añade: "Aquella película fue un éxito indie, recaudó más de lo que había costado, y ha estado en todas partes a lo largo de los años".

Como ejemplo de estas artimañas, Linklater recuerda el caso de la banda sonora: dado que él escogió personalmente todos los temas que iban a figurar en su película, pidió un porcentaje de las ventas del disco… y acabó recibiendo poco más que las gracias.

Aun así, Linklater no guarda rencores. "Es parte de la experiencia de Hollywood", bromea, señalando que el hecho de que Movida del 76 entrase en producción fue un pequeño milagro.

"¿Un reparto lleno de desconocidos? ¿Una película de época en la que no pasa casi nada? ¿Una película [Slacker] con un premio en Sundance? No creo que hubiera forma de poner esa película en marcha hoy en día, así que me siento afortunado de haberla hecho en una época en la que los estudios decían 'bueno, vamos a hacer esto y a darle a estos tíos algo de calderilla", explica.

Y es cierto que Linklater no puede quejarse: títulos como Antes del amanecer, Escuela de rock, Boyhood y, ahora, Apolo 10 y 1/2 le han convertido en uno de los directores que mejor sabe cabalgar la frontera entre el mainstream y lo autoral. "Sigo estando agradecido por haber podido hacer la película, y la hice de la manera que yo quería", resume.

