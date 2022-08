Rian Johnson se siente "más orgulloso que nunca" de 'Star Wars: Los últimos Jedi'

Parece que fue hace mucho, mucho tiempo, pero Star Wars: Los últimos Jedi se estrenó hace solo cinco años. Acompañada por el rechazo acérrimo de muchos fans, la película de Rian Johnson sigue siendo la entrega más polémica de la saga.

Ahora bien: aunque dicha controversia le costara recibir unas cuantas amenazas, Johnson no lamenta haber escrito y dirigido el filme. Todo lo contrario. "Cinco años después, me siento aún más orgulloso de ella", ha explicado en una entrevista para Empire. "Me tocaba batear, y vaya que sí le di a la pelota", remacha.

Johnson, que ahora presenta Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, defiende su trabajo en Los últimos Jedi asegurando que no es solo una película de Star Wars, sino también sobre lo que supone ser fan de la saga, "un mito con el que hemos crecido". "Mi intención no era destruir nada: lo que quería era abordar el poder básico y fundamental del mito. Y, a la postre, espero que la película sea una afirmación del poder mítico de Star Wars en nuestras vidas".

Eso, insiste Johnson, se extiende también en el aspecto más controvertido de su película: ese Luke Skywalker avejentado y harto de todo que, según se dijo en su momento, fue fuente de disputas entre el director y Mark Hamill. Defendiendo esta decisión, Johnson recuerda aquel final apoteósico donde el Jedi quedaba como todo un héroe galáctico.

"Para mí, las imágenes del final de la película no están deconstruyendo el mito de Luke Skywalker: lo están construyendo, y él lo está abrazando", prosigue. "Ahí le ves desafiando esa mentalidad de 'líbrate del pasado' y abrazando lo que realmente importa de su mito, y lo que va a inspirar a la siguiente generación".

"Para mí, el proceso de quitar elementos siempre es con la intención de llegar a algo esencial que importa de verdad", concluye Johnson. Y, recordando la que se armó cuando su película llegó a los cines, a nosotros nos parece que más de un espectador furibundo debió de haberse aplicado esa máxima.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.