Regalo por San Valentín: tráiler de ‘After: Almas perdidas’

La saga literaria After nació a partir de las fantasías de la escritora Anna Todd con el músico Harry Styles, poniendo en pie una serie de novelas que fue poco a poco ganándose un fandom nada desdeñable. Apodada “el Cincuenta sombras de Grey para adolescentes”, After narraba el atribulado romance entre Tessa y Hardin, que saltaron a la pantalla en After. Aquí empieza todo, estrenada en 2019. Al año siguiente, en plena pandemia, tuvimos la secuela After: En mil pedazos, que logró la hazaña de imponerse al Tenet de Christopher Nolan en la taquilla española. Vaya, que estamos hablando de un fenómeno amplísimo.

El gran precedente de After: En mil pedazos ha motivado que se rueden al unísono las dos entregas que quedan para adaptar al completo la saga de Todd, y recientemente tuvimos el primer avance de After: Almas perdidas. En esta tercera película veremos cómo el amor de Tessa y Hardin (Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin) es desafiado por varios secretos de su familia que salen a la luz, y Diamond Films acaba de lanzar un tráiler definitivo donde podemos comprobar que la saga sigue haciendo del erotismo y la pasión desatada sus elementos primordiales.

After: Almas perdidas viene con unos cuantos cambios en su reparto y las incorporaciones de Arielle Kebbel y Carter Jenkins. Diamond Films se ha comprometido a estrenar la película en cines a lo largo de 2021, pero aún no ha dado fecha. Puedes echarle un ojo al avance bajo estas líneas.