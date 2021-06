¿Recuperará Wanda el acento sokoviano en 'Doctor Strange 2'? Elizabeth Olsen responde

Pocos acentos han causado tanto alboroto en el Universo Cinematográfico de Marvel como el de Wanda Maximoff, la brujita interpretada por Elizabeth Olsen. Recordemos que el personaje nació y creció en Sokovia, un país ficticio situado en el sudeste de Europa, por lo que tiene cierto deje al hablar en inglés.

Lo curioso del acento de la heroína vengadora es que, en los seis años que lleva formando parte del MCU, ha ido perdiendo ese tonillo tan marcado de Vengadores: La era de Ultrón, hasta volverse inexistente en Bruja Escarlata y Visión. "Ella está interpretando el papel de una sitcom americana", justificaba Olsen hace unos meses, tras las críticas recibidas por la pérdida del acento de la protagonista en la serie de Disney+.

La siguiente superproducción en la que nos reencontraremos con Wanda será en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secuela de Doctor Strange dirigida por Sam Raimi, que llegará a los cines el 25 de marzo del año que viene. La película también presentará a Xochitl Gómez como la heroína latina y lesbiana América Chávez.

Olsen, que está en Londres rodando esta secuela, ha concedido una entrevista a Rolling Stone en la que se ha referido a si su personaje tendrá o no acento en el nuevo filme. "Todo empezó con Civil War", ha contado la actriz: "Los Russo dijeron: 'Puede tener un acento más suave, porque ha estado en EE UU y ha tenido que estar hablando más en inglés'. Les respondí: 'Claro". La desaparición absoluta del deje en Bruja Escarlata y Visión se debió a la trama, ha vuelto a insistir la californiana: "Está intentando aferrarse al mundo de la sitcom americana y trata de interpretar ese papel lo mejor que puede".

¿Y qué pasará ahora en la secuela de Doctor Strange? Tal y como adelanta Olsen, la brujita más poderosa del MCU recuperará su acento sokoviano: "Tengo que decir que en su próxima aparición en Doctor Strange 2, tras la experiencia que ha tenido en Bruja Escarlata y Visión, recupera un acento que es más propio de ella". Asimismo, la actriz ha asegurado que, "ahora que el personaje me pertenece un poco más, siento que ella va a retroceder y tener otra vez esta expresión más honesta".

Bruja Escarlata recuperará así su acento sokoviano en su encuentro con el hechicero de Benedict Cumberbatch, aunque se trate del deje más suave que escuchamos a partir de Civil War. Recordemos que Olsen y Aaron Taylor-Johnson crearon este acento tan particular con la ayuda de un coach de dialecto basándose en sonidos eslavos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.