La convincente razón por la que el director de 'Misión imposible: Sentencia mortal' no quiso rejuvenecer a Tom Cruise por CGI

De alguna forma, y pese a que cada uso no se libra de críticas furibundas, la tecnología del de-aging (rejuvenecer a un actor con técnicas digitales) se impone en Hollywood. Dejando atrás el experimento de Martin Scorsese con El irlandés, tuvimos un caso muy comentado en Indiana Jones y el dial del destino, cuyo prólogo nos devolvía a la Segunda Guerra Mundial de forma que Harrison Ford, 81 años de edad, volviera a tener el aspecto por el que fue conocido durante la trilogía original.

Este prólogo ha sido muy cuestionado, y parte del público no se acostumbra a lo extraño de este uso del CGI. Dicha secuencia, por cierto, tiene lugar en un tren, como en un tren tiene lugar el clímax de Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1. Ambas películas utilizaron los mismos decorados para rodar estas escenas, pero hay otra cosa que une la nueva aventura de Ethan Hunt con El dial del destino: su director, Christopher McQuarrie, también quiso rejuvenecer a Tom Cruise.

Sentencia mortal - Parte 1 indaga en los días de Hunt antes de unirse a la FMI. Es lo que explica su historia en común con Gabriel, el villano de Esai Morales, de forma que una primera versión del guion incluía un flashback que tenía lugar en 1989. Para dicho flashback McQuarrie se preguntó si no sería apropiado rejuvenecer a Cruise, pero finalmente decidió que mejor que no, y dicha escena se quedó en el limbo.

¿Por qué McQuarrie cambió de idea? Lo ha explicado en Total Film. “Originalmente había toda una secuencia al principio que iba a tener lugar en 1989. Hablamos de ello como una introducción, como un flashback de la historia, y pensamos en el de-aging”. Así que McQuarrie se puso a documentarse sobre la tecnología, descubriendo que podía ser bastante convincente pero que, aún así, le distraía de lo esencial.

“Algo de lo que me di cuenta mientras lo investigaba es que no paraba de decir ‘oh, este rejuvenecimiento es realmente bueno’ o ‘este rejuvenecimiento no es tan bueno’. Nunca me encontré realmente pensando en términos de historia”, explica el guionista de Sospechosos habituales. El equipo llegó a probar el de-aging con Cruise, y McQuarrie estaba tan absorto en el aspecto con que lucía en pantalla que apenas podía fijarse en la interpretación como tal.

“Estaba tan distraído viendo cómo un actor que había conocido durante tanto tiempo era de repente joven…”, recuerda. Así que optaron por eliminar la escena, lo que no implica que McQuarrie descarte usarla en el futuro. “Al investigar la tecnología creo que descifré el código para abordarla de la mejor manera. Para entonces ya lo habíamos dejado de lado, pero puede que sigamos jugando con ella en el futuro”. ¿Ocurrirá en Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 2, o en algún otro proyecto?

