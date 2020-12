“Quiero enfocar este mensaje de forma distinta a otros años”: Kevin Spacey vuelve por Navidad

El comportamiento de Kevin Spacey desde que salieran a la luz varias acusaciones de abusos y agresiones sexuales (y esto provocara su abandono de facto de la industria de Hollywood) ha sido muy inquietante. Apartado de la esfera pública, el actor ha planeado cuidadosamente cada una de sus posteriores apariciones, logrando incomodar y hacer que nos preguntemos qué trama exactamente… si es que trama algo. Todo empezó cuando el 24 de diciembre de 2018 publicó un vídeo en su canal de YouTube donde aparecía ataviado como Frank Underwood, poco después de que fuera despedido de House of Cards: la misma serie en la que interpretaba a dicho personaje.

El propósito era felicitarnos la Navidad a su peculiar modo, y la situación se repitió el siguiente 24 de diciembre, cuando frente a la luz de la chimenea nos exhortó a “matar con amabilidad” a nuestros enemigos. Spacey no ha aclarado a qué se deben estas performances, y no tiene pinta de que vaya a hacer lo propio en referencia a su nuevo vídeo. Porque sí, el actor de American Beauty ha vuelto por Navidad, y el pasado día 24 aparecía un nuevo vídeo en su cuenta con el título 1-800 XMAS. Uno que exhibía un tono radicalmente distinto al de las anteriores piezas, en sintonía al año terrible que está a punto de finalizar.

“¿Qué sería de la Navidad sin un mensaje mío?”, se pregunta Spacey sentado en el banco de un parque, para a continuación levantarse y echarse a caminar mirando a cámara. “Mucha gente me ha contado sus problemas a lo largo de 2020, y solo he sido capaz de estar ahí para ellos gracias a mis propias dificultades”, prosigue, y afirma que “aunque ha sido un privilegio poder dar apoyo” se ha visto superado por las circunstancias. “Me ha roto el corazón ver a gente que le ha ido tan mal que ha contemplado quitarse la vida, y eso me ha llevado a querer enfocar este vídeo de forma distinta este año”.

Spacey quiere “arrojar luz” sobre el dolor de estas personas. “Cualquiera que baraje esa idea, por favor, por favor, no deis ese paso. Si estás sufriendo, si necesitas ayuda, si te sientes culpable, si sufres por tu identidad o sientes que no hay nada para ti, te prometo que hay un camino. Y en este momento, en estas fiestas o más allá, hay gente ahí fuera que te entiende y puede ayudarte. Porque no estás solo. Solo quiero desearos una feliz Navidad, un gran 2021, y decirle a todo aquel que sufra: que las cosas mejoran. De verdad que mejoran”.

El vídeo finaliza con la aparición en pantalla del número de teléfono de prevención al suicidio en EE.UU., y con la sensación de que posiblemente este sea el vídeo más retorcido de cuantos ha publicado Spacey en estos tres años (no hay más que recordar que una de las personas que acusaron a Spacey se suicidó en las Navidades de 2019).

