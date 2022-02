Quiénes son los actores que interpretan a Galadriel y Elrond en ‘El señor de los anillos’ de Amazon

Entre los escasos personajes femeninos de la trilogía cinematográfica de El señor de los anillos, la fortaleza, el poder y la belleza de Galadriel conquistaba al fandom de la Tierra Media. La actriz internacional Cate Blanchett se situaba tras este personaje presentado en Lothlórien y enfrentado posteriormente a Sauron en Dol Guldur en la franquicia El Hobbit. La trama de la Blanca Dama de los Noldor siempre ha dado de qué hablar, y no iba a ser menos en el lanzamiento del tráiler de El señor de los anillos: Los anillos de poder, la nueva serie de Amazon Prime Video.

En esta ocasión, los acontecimientos acaecidos durante la Segunda Edad nos traen a una Galadriel más joven, que es interpretada por la actriz Morfydd Clark. Algo que era acusado por muchos ante la ausencia de Blanchett en este papel. Recordemos que la elfa es un personaje inmortal, por lo que perfectamente podría haber mantenido la misma imagen. Superadas las reservas iniciales sobre el fichaje, la nueva intérprete se convertía en la mejor opción posible para mostrar los primeros años de vida del personaje.

Clark destacaba recientemente en filmes como Saint Maud y Belleza eterna, ambos presentes en multitud de premios de todo el mundo. A la actriz británica también hemos podido verla en películas como Orgullo + Prejuicio + Zombis, Infierno bajo el agua y La increíble historia de David Copperfield, así como en la serie La materia oscura. Ahora, esta interpreta a una Galadriel mucho más guerrera a la que estamos acostumbrados, que promete traernos grandes dosis de aventuras en Arda.

El testigo del sabio Elrond

Al igual que pasa con Galadriel, El señor de los anillos: Los anillos de poder también ha contado con una versión joven de Elrond. El actor inglés de ascendencia española Robert Aramayo es el encargado de interpretar a uno de los Eldar más sabios. Un papel tras el que siempre hemos visto a Hugo Weaving, el célebre Agente Smith en la franquicia Matrix. Aunque muchos no reconocerán su nombre, seguro que sí lo hacen al citar al joven Ned Stark en Juego de Tronos, un rol tras el que se situaba entre los años 2016 y 2017.

Aramayo también participaba estos años en las películas Animales nocturnos, Galveston, Antebellum, The Empty Man: El mensajero del último día o The King's Man: La primera misión, y en la serie Detrás de sus ojos. Actuaciones que centrarían la atención en la figura del joven intérprete, al que ahora podemos ver junto a Morfydd. Ambos ya coincidían con anterioridad en el filme Belleza eterna, aunque no compartían plano.

La historia de los Eldar regresa con estos personajes tan ligados a los Noldor y los Teleri, que podrían ser la clave de todo lo que veamos en la nueva serie de Amazon. ¿Estarán los nuevos intérpretes a la altura de Blanchett y Weaving?

