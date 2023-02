Quién es Elise Schaap (‘Stromboli’), la actriz holandesa que ha conquistado a Netflix

A sus 38 años, la actriz holandesa Elise Schaap ha logrado convertirse en la actriz del momento, después del inusitado interés que ha suscitado su nuevo trabajo para Netflix, Stromboli. El filme dirigido por Michiel van Erp ha ocupado un puesto privilegiado en la plataforma, donde las visualizaciones han incrementado considerablemente en las últimas horas.

Un filme que no tiene nada que ver con Stromboli, tierra de Dios, el título dirigido por Roberto Rossellini y protagonizado por Ingrid Bergman en 1950, más allá de la localización impresionante en la que se ambientan ambas películas y la forza delle donne.

Stromboli narra la historia de Sara, una mujer divorciada que decide acudir a un retiro en la isla volcánica italiana. Un emplazamiento en el que se enfrentará a un pasado que lleva mucho tiempo ocultando. Se trata de la adaptación de la obra literaria homónima de Saskia Noort, la periodista y autora holandesa especializada en novela policíaca.

El nuevo fichaje de Netflix

La actriz Elise Schaap se sitúa en el papel protagonista de este filme, después de aparecer en la serie de Netflix Operación Éxtasis, así como en otras ficciones seriales como Familie Kruys y películas como Hotel Sinestra, April, May en June y Amor a distancia. Unas producciones que le han granjeado el reconocimiento en Países Bajos, aunque aquí aún resulte siendo una verdadera desconocida.

Schaap recibía en el pasado reconocimientos a sus interpretaciones en certámenes como el Monte-Carlo TV Festival, el Nederlands Film Festival o más recientemente en el Film Festival Oostende, por su papel en la también película de Netflix Ferry.

Casada con el actor Wouter de Jong (S1ngle), la actriz también tiene una dilatada carrera sobre los escenarios teatrales, donde ha participado en obras como Sunday in the park, Alex in Wonderland, We Want More o Into the Woods.

A juzgar por el éxito en aumento de Schaap, no es de extrañar que comenzaran a lloverle ofertas en proyectos internacionales. Un nuevo salto en su carrera que aún tendrá que esperar. Por lo pronto, Stromboli ya está disponible en Netflix.

