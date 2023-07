Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 15 de julio de 2023

Otra crítica al modelo Netflix pasa porque, según contrata a algún director de renombre, este supuestamente firma una película bastante menor dentro de su filmografía. Es un asunto a debatir, que en cualquier caso apunta a ser matizado por las entusiastas declaraciones de esos autores que han trabajado para la plataforma, asegurando que han disfrutado de extrema libertad. Incluso en un caso tan complicado como Andrew Dominik y su versión de la vida de Marilyn Monroe hubo problemas, pero al final la película se estrenó tal cual quería.

Blonde (Netflix)

Lo que no significó que eso le librara de la polémica. Dominik adaptaba la novela de Joyce Carol Oates inspirada en la vida de la estrella de cine, siendo muy respetuoso con el material de partida pero no así con la historia real de Monroe. Con lo cual, Blonde llegó a Netflix rodeada de críticas por la explotación del sufrimiento y la sexualización obrada sobre el cuerpo de Ana de Armas. Ahora que ha pasado la polvareda es buen momento de recuperarla, y ver si esos reproches eran tan merecidos o no.

Maligno (HBO Max)

Blonde es una elección arriesgada, cierto, así que a cambio tienes una opción segura. Maligno fue uno de esos estrenos híbridos de Warner entre salas y HBO Max, ganando una miseria en taquilla pero teniendo un boca oreja que le convirtió en una de las propuestas de terror más queridas de los últimos años. Firmaba James Wan una historia increíble, donde se cruza humor, acción y un desaforado gamberrismo.

Rocketman (Amazon Prime Video)

Es fácil omitir cualquier polémica con un biopic: solo has de contar con la mediación de la persona a la que está dedicado, pero en Blonde por razones obvias no era posible. Si lo fue con Rocketman, biopic de Elton John orquestado por Elton John, que resultó ser un espectáculo deslumbrante gracias a la esforzada interpretación de Taron Egerton y la decisión de ser ante todo un musical, donde las canciones del compositor marcaban cada acontecimiento clave de su vida.

After Life (Netflix)

Ricky Gervais es el epítome de humorista canallita, cuyas presentaciones en las galas de premios han terminado siendo muy cuestionadas por su nihilismo y ocasional irresponsabilidad. Pero Gervais tiene otro lado, más amargo y sensible, y está contenido en una serie de Netflix que se ha extendido durante tres temporadas con notable éxito de crítica y público.

