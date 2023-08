Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 12 de agosto de 2023

Sí, definitivamente hace ya tantísimo calor que no tiene ni gracia. Las sucesivas olas calenturientas nos dejan el cuerpo aplatanado y sin la más mínima gana de salir a la calle (a no ser que sea una calle cerca de la piscina o del mar) de forma que no queda otra que apalancarse en el sillón, tener el ventilador a buen recaudo y comprobar vía streaming si hay alguna forma de evadirse y olvidar que cae fuego del cielo.

Más allá de la luna (Netflix)

La animación, por su primordial distancia con la realidad, puede ser una buena herramienta. En particular Más allá de la luna, producción china nominada en su día al Oscar a mejor película animada, es lo bastante colorida y chillona y musical como para olvidar tus penas y pensar que vives en otro lugar: uno mucho más cómodo y menos marcado por un cambio climático que antes o después acabará con todos nosotros.

No te preocupes querida (HBO Max)

El escapismo que promueve No te preocupes querida es de otra índole, sin embargo. Olivia Wilde planteó aquí una distopía feminista donde varias mujeres aparecen recluidas en un lugar extraño de paralelismos con los barrios residenciales de los años 50. Ahora que han pasado todas las polémicas que acompañaron su estreno es momento de disfrutar de una película mucho mejor de lo que se dijo en su día, y que tiende paralelismos muy interesantes con la exitosa Barbie.

Mona Lisa y la luna de sangre (Amazon Prime Video)

El streaming, además de ejercer de aire acondicionado mental, también puede servir de ventana para autorías que encontraron distribución en cines. Ana Lily Amirpour tuvo bastante éxito en su día con Una chica vuelve a casa sola de noche, pero luego de causar revuelo en varios festivales no había quien le diera un estreno comercial a su siguiente trabajo, Mona Lisa y la luna de sangre. Amazon acudió a su rescate, y ahora Mona Lisa y la luna de sangre puede rescatarte a ti.

Wild Wild Country (Netflix)

Y si ninguna de estas películas cumple su papel de distracción el tiempo que necesitas, pues qué mejor que ponerse una serie. Netflix tiene muchas, lo sabemos, pero sobre todo tiene una oferta de documentales true crime muy contundente, que saben enganchar como nadie con retorcidas historias reales. Pocas tan retorcidas como la que cuenta Wild Wild Country, en torno a una secta y a una líder, Sheela, que sería uno de los personajes más carismáticos del audiovisual si no existiera de verdad.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.