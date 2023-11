Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 26 de noviembre de 2023

El divorcio creativo entre Christopher Nolan y Warner ha sido muy publicitado (por la antigüedad del matrimonio y por haber dado pie al Barbenheimer) pero antes también tuvo un gran eco otra traumática ruptura del estudio con un famoso cineasta. Fue cuando, tras cientos de idas y venidas y la puesta a punto de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el susodicho Zack Snyder se fue a Netflix. Un cambio que va cuajando, porque a finales de este año vuelve con Rebel Moon.

Ejército de los muertos (Netflix)

Eso sí, esta épica en dos partes no es la primera película que firma con Netflix. Antes estuvo Ejército de los muertos, a partir de la cual Snyder quería desarrollar toda una franquicia continuada por El ejército de los ladrones (que sí llegó a estrenarse, sin demasiada celebración), una película animada y una secuela (de estas nunca más se supo). Más allá de este misterio, igual está bien asomarse a la primera película con Dave Bautista e ir midiendo los ánimos de cara a la prometedora Rebel Moon.

Killing Eve (HBO Max)

Y, si el cine de Snyder no es lo tuyo, siempre está la opción de ponerse con una serie de eficacia probada. Sandra Oh y Jodie Comer protagonizaron durante varias temporadas un apasionante drama de espionaje, donde una asesina a sueldo y una agente mantenían una tormentosa relación entre giros infartantes y fichajes llamativos de showrunner (por ahí ha pasado desde Phoebe Waller-Bridge hasta Emerald Fennell).

Reposo absoluto (Amazon Prime Video)

La gran noticia de la semana ha sido el despido de Melissa Barrera de Scream VII por dar sus opiniones sobre el genocidio palestino. Antes de este suceso Barrera se estaba marcando una carrera como actriz bastante estimulante, entre Scream y En un barrio de Nueva York pasando por esta reciente propuesta de terror, que la tenía como protagonista total y desvalida al tener que enfrentarse al mal estando encinta.

La casa de papel (Netflix)

Por otra parte, Reposo absoluto no deja de ser una propuesta de terror para muy cafeteros, así que otra opción segura podría volver a ser esa serie de la que tanto te ha hablado todo el mundo pero con la que aún no te has puesto. La casa de papel es uno de los buques insignia de Netflix, al extremo de haber dado pie ya a una versión coreana y a un próximo spin-off centrado en Berlín, programado para estas Navidades.

