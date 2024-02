Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 25 de febrero de 2024

Netflix se marcó un buen tanto con One Piece. El desastre que habían supuesto previamente proyectos como Death Note o Cowboy Bebop lograron que temiéramos las adaptaciones en acción real que sacaba adelante la compañía, pero One Piece dejó encantado a todo el mundo y asentó bien el terreno para el siguiente artefacto del estilo. Avatar: La leyenda de Aang se basa en la querida serie homónima de Nickelodeon, y acaba de estrenarse en la plataforma. No obstante, parece que en esta ocasión las aguas han vuelto a su cauce...

La leyenda de Korra (Netflix)

... y la serie no está muy allá. Avatar: La leyenda de Aang ha recibido críticas bastante mediocres, y aunque lo suyo es que lo compruebes por ti mismo quizá haya otra forma de saciar tu nostalgia por la serie original. Y es que en el mismo catálogo de Netflix está disponible un spin-off animado, titulado La leyenda de Korra y conservando toda la magia de Avatar. Antes de que también la pasen por el filtro live action o algo así, quizá deberías verla y conservar la salud óptica.

True Detective: Noche polar (HBO Max)

Mucho mejor recepción ha tenido la cuarta temporada de True Detective, para la cual HBO quitó de los mandos a Nic Pizzolatto para dárselos a Issa López (sin que Pizzolatto le sentara muy bien). Jodie Foster ha protagonizado la nueva entrega, con tal éxito de audiencia (Noche polar es la temporada más vista de la serie) que a HBO no le ha quedado otra que renovar por una quinta temporada manteniendo a bordo a López. Si aún no la has visto, es buen momento para ponerte con ella.

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (Amazon Prime Video)

Por otro lado, no hace mucho que llegó a Prime Video la precuela de Los juegos del hambre, basada en la novela homónima que la propia Suzanne Collins publicó recientemente. Balada de pájaros cantores y serpientes cuenta los orígenes del presidente Coriolanus Snow, y el año pasado sorprendió a propios y extraños con una eficacia bastante más acentuada que la de las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence. Quizá sea momento de comprobarlo, y conocer la génesis de los Juegos.

Griselda (Netflix)

Por último, una de las series que más ha dado que hablar últimamente en Netflix ha sido Griselda. No solo por ser un vehículo para el lucimiento interpretativo de Sofía Vergara (o ser el nuevo proyecto gangsteril del creador de Narcos) sino porque la misma familia de Griselda, una antigua reina del narcotráfico, ha demandado a la plataforma por infamias a la memoria de su madre. También por el hecho de que Netflix sacara rédito audiovisual antes que ellos de dicha memoria. Cosas que pasan.

