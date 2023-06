Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 11 de junio de 2023

Es la era de las series. Es algo que se ha dicho mucho ya y que en realidad no significa nada más allá de que la oferta es monumental, y el streaming tiene múltiples opciones a las que dedicar tiempo y dinero (de la suscripción). Quizá el domingo sea un buen día para empezar alguna de la que hayan hablado muy bien, o simplemente haya disfrutado de tanta publicidad que conozcas su existencia porque no ha quedado otro remedio. No te estamos mirando a ti, El señor de los anillos de Amazon.

Maniac (Netflix)

Cary Fukunaga se marchó de True Detective por la puerta grande, dejando que lo que hizo Nic Pizzolatto luego aumentara el estatus de su leyenda. Lo siguiente que hizo tras la primera temporada fue una miniserie surrealista con Jonah Hill y Emma Stone. Intentar explicar su argumento es innecesario: basta con que sepas que es entretenidísima, y rara, y que la amistad de sus protagonistas terminará haciéndote llorar.

Territorio Lovecraft (HBO Max)

Esta serie nunca logró estar a la altura de su espectacular piloto, pero se ha congregado igualmente un pequeño fandom alrededor que, aparte de lamentar que haya quedado inconclusa, ha disfrutado de lo lindo con su terror de índole racial, que indaga en el legado de H.P. Lovecraft y el pasado xenófobo de EE.UU. Con un Jonathan Majors que, antes de Marvel y de sus acusaciones de agresión sexual, aquí empezaba a despuntar.

El señor de los anillos: Los anillos de poder (Amazon Prime Video)

Amazon se dejó una millonada en conseguir los derechos de Tolkien, y otra millonada en rodar la serie. Todo para que, cuando fijara fecha de estreno, tuviera que competir semanalmente con otra gran ficción de fantasía heroica, La casa del dragón en HBO. Ahora que ambas primeras temporadas han concluido y se avecinan las segundas, es el momento de que disfrutes Los anillos de poder sin ruido, a tu propio ritmo.

Pinocho de Guillermo del Toro (Netflix)

A Del Toro no le fue muy bien con El callejón de las almas perdidas, pero su posterior asociación con Netflix ha vuelto a disparar su prestigio a la estratosfera. Con la plataforma ha desarrollado la serie antológica de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, y también una exquisita adaptación de Carlo Collodi en stop motion. Ganó el Oscar a Mejor película de animación por ella, y no es para menos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.