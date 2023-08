Qué fue de los niños de 'Cuenta conmigo', la adaptación del relato de Stephen King cumple 37 años

El 31 de octubre de 1993, la industria cinematográfica era sacudida por el prematuro fallecimiento de River Phoenix, la joven promesa del cine y hermano del oscarizado Joaquin Phoenix. Un actor cuya trayectoria había pasado por filmes tan celebrados como La costa de los mosquitos (1986), Indiana Jones y la última cruzada (1989) o My Idahoo privado (1991), pero cuyo papel más recordado siempre fue el de Chris Chambers en la película Cuenta Conmigo (1986).

La adaptación del relato El cuerpo, de Stephen King, dirigida por Rob Reiner (La princesa prometida), siempre le granjeó una gran popularidad y un acercamiento a una serie de actores jóvenes que sintieron de corazón su pérdida y que han seguido ligados a la industria, recordando este título como uno de los más especiales de su filmografía.

El título de Reiner celebra estos días su 37 aniversario y nos invita a buscar qué ha sido de aquellos otros jóvenes que paseaban por las vías del tren, luchaban contra sus familias y sufrían un encuentro fortuito con un cadáver.

Así ha cambiado Wil Wheaton, Gordie Lachance en 'Cuenta conmigo'

“No quería ser un actor cuando era niño. Mis padres me forzaron a hacerlo. Mi madre me forzó a hacerlo. Ahora cuando veo Cuenta conmigo no puedo ignorar la increíble tristeza en mis ojos", señalaba en 2021 Wheaton, con motivo del 35 aniversario del filme. El californiano se abría en canal para explicar los abusos emocionales ante el que estuvo sometido por su intransigente padre y su madre manipuladora, provocando una conmoción en el equipo del filme e incluso las disculpas de Jerry O'Connell (Vern ) por no haberse dado cuenta de lo que realmente sucedía en el set de rodaje.

Así ha cambiado Wil Wheaton (Gordie Lachance), el actor de 'Cuenta conmigo' Instagram de Wil Wheaton

A pesar de su participación en el filme, Wheaton encontró realmente el éxito de la mano de la serie Star Trek: La nueva generación, donde interpretó a varios personajes. Este también trabajó en otros títulos como Operación: Soldados de juguete, Flubber y el profesor chiflado y Star Trek: Némesis. Su carrera progresivamente le llevó a introducirse en el universo del doblaje de animación y videojuegos, donde se ha convertido en una eminencia, mientras bromeaba interpretándose a sí mismo durante 17 episodios en la serie The Big Bang Theory.

A sus 51 años, el actor vive feliz en California junto a su mujer Anne Prince, con la que se casó en 1999, y sus dos hijos, mientras se muestra unido a la huelga actual de los actores y los guionistas de Hollywood, y continúa desarrollando su amor por la escritura.

Así ha cambiado Corey Feldman, Teddy Duchamp en 'Cuenta conmigo'

Conocido por su papel como Teddy en Cuenta conmigo o como Bocazas en Los Goonies, por el que celebraba entre lágrimas recientemente el Oscar a Ke Huy Quan, Corey Feldman (52) participaba estos últimos años en la serie de animación Las Tortugas Ninja, en videojuegos como Minecraft: Story Mode y en películas de serie B como Suicide for Beginners. Lejos quedaron los días de gloria en los que triunfaba con sus trabajos en Jóvenes ocultos, Viernes 13: Capítulo final o Tortugas Ninja, después de que su carrera artística comenzara a los seis años en el Club de Mickey Mouse.

Así ha cambiado Corey Feldman - Teddy Duchamp en 'Cuenta conmigo' Instagram de Corey Feldman

Feldman se pronunciaba recientemente sobre una posible secuela de Los Goonies. "Cuando me enteré de que mi querido amigo Richard Donner había firmado para hacer Arma Letal 5, eso hizo que los rumores quedaran demolidos. No podemos hacer Los Goonies 2 sin Donner", señalaba el actor en 2022

Después de varias relaciones fallidas con Drew Barrymore y Paris Hilton, así como sus matrimonios con Vanessa Marcily Susie Sprague, Feldman encontró la estabilidad junto a Anne Mitchell en 2016. Su vida personal resultaba muy polémica ante la sombra de la sospecha como uno de los niños relacionados con Michael Jackson, la confesión de que había sufrido abusos sexuales por parte de alguien que nunca ha revelado y sus conflictos al verse involucrado en movimientos activistas, mientras desarrollaba su carrera paralela como estrella de la banda de música Truth Movement.

Así ha cambiado Jerry O'Connell, Vern Tessio en 'Cuenta conmigo'



Probablemente, O'Connell resulta la cara más conocida en la actualidad del reparto de Cuenta conmigo. Tras comenzar su carrera en anuncios publicitarios para las galletas Duncan Hines y debutar en el cine con esta película, el actor estudió actuación en la Universidad de Nueva York, la ciudad que le vio nacer. Su carrera sería imparable a partir de entonces.

Así ha cambiado Jerry O'Connell, Vern Tessio en 'Cuenta conmigo' Instagram de Jerry O'Connell

Jerry O'Connell es un rostro conocido por haber trabajado en más de 100 títulos, en películas como Jerry Maguire, Scream 2, Juerga de solteros, Piraña 3D o Scary Movie 5, y en series como Crossing Jordan, Salto al infinito, Billions o The Defenders. Algunos de sus últimos trabajos era como la voz del comandante Jack Rackson en varias de las series animadas de Star Trek, mientras coprotagonizaba el título de terror Play Dead (2022).

En el ámbito personal, Jerry O'Connell, de 49 años, encontraba a su media naranja en la actriz y ex modelo Rebecca Romijn, con la que tenía a sus hijas gemelas. Romijn es una cara conocida también por ser la primera Mística en la franquicia X-Men, concretamente en las primeras tres entregas, así como en su papel como Cheryl en Friends.

El filme también contó con la presencia de otros actores que han seguido muy ligados estos años a la industria cinematográfica, como los célebres Kiefer Sutherland (24) y John Cusack (Alta fidelidad). Una bonita manera de recordar al casting de una película que ha protagonizado la adolescencia de varias generaciones y se sitúa como una de las películas emblemáticas en la trayectoria de Rob Reiner.

