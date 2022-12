Por qué 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' es la película que no te puedes perder en Netflix estas Navidades

El 23 de diciembre, Netflix estrena por fin Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, secuela de la aclamada Puñales por la espalda, que en 2019 se convertía en una de las sorpresas cinéfilas del año. Esta nueva entrega es, como vaticina esa cebolla que se cuela en su título beatlemaníaco, otro ejercicio de retirar capas, ya sea para desentrañar un crimen o la verdadera naturaleza de un sospechoso.

El encapotado cielo bostoniano da paso a una soleada isla privada en Grecia, los jerséis de Chris Evans son destronados por el horterismo mediterráneo, la clásica puesta en escena con mansión de Cluedo cede su lugar al despilfarro acristalado y el escritor de novelas de misterio es suplantado por un gurú tecnológico e incondicional de la cultura popular, el coleccionismo, los chacras y la teatralización de asesinatos.

Rian Johnson vuelve a desmenuzar las relaciones humanas a través de un grupo de amigos llevado a la caricatura (el protagonista pretencioso, la política interesada, el influencer pro-armas, la socia traicionada), todos ellos movidos por el ego y la codicia, tan pintorescos, ridículos y odiosos que resultan irresistibles. Suerte que Benoit Blanc (Daniel Craig) se cuela en su reencuentro griego para poner un poco de orden en el asesinato que está por cometerse.

Te damos cuatro razones por las que no te puedes perder esta secuela que confirma el universo Puñales por la espalda como el 'whodunit' más sugestivo y atractivo en la actualidad.

1. Cumple con las expectativas

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' Cinemanía

Año 2019. Puñales por la espalda se convierte en un éxito inesperado, la redención de Rian Johnson a modo de Murder Mystery después de aquella Los últimos Jedi que tanto polarizó a los fans de Star Wars. Con su Cluedo familiar nadie tuvo dudas: el director había conseguido firmar un filme redondo, con un reparto acertadísimo y una vuelta de tuerca a un género manido.

Su secuela llega avalada por el éxito de la predecesora, pero con el peso de las expectativas, y aunque no supera el altísimo nivel de la primera, lo iguala. Es tremendamente entretenida, divertida y disfrutable.

2. Daniel Craig

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' Cinemanía

O, más bien, Benoit Blanc, que ha cambiado el abrigo de lana por las camisas de lino y el look mediterráneo, pero le sientan igual de bien. Daniel Craig se lo pasa pipa una vez más en la piel del detective más astuto, adorablemente tontorrón, ridículo (en el mejor sentido de la palabra) y estrafalario de la pantalla.

Craig ya demostró en La suerte de los Logan que la comedia es un género que se le da la mar de bien, sobre todo si puede dar vida a un lunático, y aquí se reconfirma ya desde su primera escena. No queremos hacer spoilers, pero diremos que es probablemente el mejor arranque de un Murder Mystery. Tres palabras: bañera, Among Us y cameos estelares.

3. Sospechosos estelares

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' Cinemanía

Aunque nadie brilla tanto como Benoit, el grupo de amigos que se ve involucrado en este nuevo misterio, todos caricaturas de lo peor del ser humano, tiene detrás nombres de la talla de Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monáe, Dave Bautista o Kathryn Hahn. Desafortunadamente, a diferencia de lo que pasaba en la primera producción, no todos tienen momentos de lucimiento y algunos se desdibujan en el avance de la trama principal.

Lo mejor de los personajes que se unen a la saga es que parecen sacados del cine clásico a la vez que podrían protagonizar la próxima portada de Vogue, abrazando esa dualidad de la película que tan bien maneja Johnson. ¿Nuestras incorporaciones favoritas? Norton como gurú tecnológico a medio camino entre Elon Musk y Elizabeth Holmes, y Hudson volviendo a las divas que tan bien representó en Casi famosos y Nine.

4. El toque de Rian Johnson

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' Cinemanía

Rian Johnson confirma lo que sus fans desde la maravillosa Brick sabíamos: que sus guiones son tan infalibles como Benoit resolviendo misterios y que no hay género cinematográfico al que el cineasta no pueda dar su toque personal. En el caso de este 'whodonit', lo reformula conjugando lo mejor de Agatha Christie con lo peor de nuestra sociedad actual.

Esta dualidad la representan muy bien los protagonistas de la secuela, que podrían estar sacados de una novela de Christie y a la vez protagonizar la próxima portada de Vogue. Así, tenemos un filme divertidísimo, bien armado y con un elenco a la altura de ese Benoit Blanc irresistible, una segunda parte que confirma que Puñales, por si alguien lo ponía todavía en duda, es una saga que puede extenderse muchas producciones más.

