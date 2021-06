Primeras críticas de 'Expediente Warren: Obligado por el demonio': "Más sombría, menos agresiva"

¿Tiene futuro la saga Expediente Warren ahora que James Wan ya no está detrás de la cámara? Michael Chaves, cineasta que se inició en la saga con La llorona, tenía el deber de demostrarlo con Expediente Warren: Obligado por el demonio. Y, a juzgar por los veredictos de la crítica anglosajona, sus resultados han sido… así así.

De acuerdo con las reseñas publicadas hasta ahora, la película se sostiene a unos Patrick Wilson y Vera Farmiga tan solventes como de costumbre. Pero, si en esto hay unanimidad, los plumillas no se ponen de acuerdo al juzgar si la película cumple la misión primordial de la franquicia: helarnos de miedo.

Aquí tenéis una selección de sus opiniones.

"El amor incondicional que une a los Warren supera en interés al recuento de cadáveres y a la siniestra temática. El resultado es una nueva entrega llena de sorpresas e intensidad espeluznante que te atrapa y te deja pidiendo más (...) Un cálido reencuentro con la pareja favorita del cine de terror". (Meagan Navarro, Bloody Disgusting)

"[El director Michael Chaves] es un solvente artesano con debilidad por los golpes de efecto (...) pero hasta ahora no ha demostrado nada comparable al virtuosismo cinético de [James] Wan, su capacidad para hacer que la cámara se deslice arriba y abajo por los pasillos, manteniéndonos junto a los personajes en una laberíntica casa de los horrores". (Justin Chang, Los Angeles Times)

"Comete el pecado capital de ser aburrida. (...) Los terrores en esta Expediente Warren son del montón debido a la falta de capacidad técnica y narrativa para crear verdaderos espasmos de miedo". (Robert Daniels, The Playlist)

"Aunque el resto de filmes [de la franquicia] no estaba mal, el regreso de los Warren era muy necesario. (...) Su relación amorosa y su lealtad mutua ha sido el combustible que permite a las películas e ir más allá de los sustos superficiales (...). Obligado por el demonio lleva esto a cabo tremendamente bien, elevando una historia de posesiones demoníacas hasta hacerla resonar emocionalmente con los Warren, su historia y el profundo amor que se tienen el uno al otro". (Mae Abdulbaki, ScreenRant)

"[Las películas anteriores] fueron dirigidas por James Wan, y eran pulps paranormales realizados con una habilidad y un atrevimiento que te hacía contener el aliento. El nuevo filme, dirigido por Michael Chaves, carece de ese elemento de casa embrujada. Es la entrega más sombría y meditativa y la menos agresiva de Expediente Warren. [Patrick Wilson y Vera Farmiga] son los luchadores contra el mal más entrañables de la historia del cine". (Owen Gleiberman, Variety)

"Farmiga devora una vez más su personaje con una mezcla de fragilidad y determinación. Su preocupación por el Ed de Patrick Wilson, que aumenta cuando un tótem aparece en su casa, contrasta con la carga que cada nueva misión, como sabemos, supone para Lorraine. No hay una reinvención de los personajes, sino un sólido regreso". (Carlos Aguilar, The Wrap)

"Expediente Warren empezó con historias amenas y narradas con habilidad y cuidado suficientes como para que se ganaran el aprecio del público y la crítica. Lo que más miedo da de Obligado por el demonio es la posibilidad de que vaya a estar seguida por más películas como esta, y menos por aquello que hizo a la franquicia tan interesante en su origen". (Kate Erbland, IndieWire)

"No tiene sustos suficientes ni demonios suficientes, pero tiene escenas gloriosas con los Warren". (Anna Bogutskaya, Little White Lies)

"Chaves no tiene nada de ese encanto malévolo de Wan, su talento para ponernos contentos a base de asustarnos cada vez que un miembro de la creciente lista de espectros de la saga aparece como un muñeco de una caja a resorte. (...) Wan nos manipula, a nosotros y a su material, como si fuéramos un acordeón. Su sustituto se sabe las notas, pero no la música". (A. A. Dowd, The AV Club)

"Mientras me pregunto cuántos casos quedan en los archivos de los Warren para expandir la saga (maldito sea aquel lo bastante estúpido como para rodar una nueva entrega espantosa de Annabelle), la efectividad de Expediente Warren 3 debería recordarles a los estudios que merece la mena tratar una película de terror como un acontecimiento suntuoso. Tal vez no te haga creer en el demonio, pero sí te hará creer que a veces se merece más presupuesto". (Benjamin Lee, The Guardian)