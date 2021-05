Primer vistazo a Úrsula Corberó (y al resto del reparto) en ‘Snake Eyes’

La asociación de Paramount con Hasbro ya ha dado pie en el pasado a un revientataquillas como la saga Transformers, pero no ha tenido tanta suerte en lo relativo a otra de sus franquicias de juguetes más exitosas: G.I. Joe. Las dos adaptaciones de esta marca estrenadas hasta ahora (G.I. Joe en 2009 y G.I. Joe: La venganza en 2013) no fueron recibidas con muchas simpatías, pero el infatigable productor Lorenzo di Bonaventura (uno de los máximos responsables de Transformers) cree haber dado con una forma de enderezar el pabellón en Snake Eyes. Un spin-off de G.I. Joe que también sirve de precuela, y que si funciona insuflará nueva vida a la franquicia a través de nuevas películas.

Úrsula Corberó es la Baronesa Entertainment Weekly

En los últimos meses, Snake Eyes: G.I. Joe Origins ha reclamado nuestra atención anunciando un reparto de lo más espectacular, que por fin podemos ver caracterizado en las primeras imágenes de la película recogidas por Entertainment Weekly. Entre ellas destaca la presencia de nuestra Úrsula Corberó como La Baronesa: personaje muy conocido de la franquicia de la que en su momento llegaron a plantearse una película en solitario. Por ahora será una de las villanas de Snake Eyes, preparada para poner en apuros al guerrero protagonista que encarna Henry Golding.

Henry Golding en 'Snake Eyes' Entertainment Weekly

Hemos visto anteriormente a Golding en películas como Crazy Rich Asians, Last Christmas o The Gentlemen de Guy Ritchie, y en Snake Eyes encarna al asesino homónimo, caracterizado por una aparente mudez y por siempre llevar oculto su rostro. G.I. Joe Origins, sin embargo, explorará el pasado de este personaje. “Snake Eyes responderá a algunas preguntas y podremos aprender quién es, de dónde viene”, declara Di Bonaventura. De este modo sabremos a qué se debe este perpetuo silencio, y todo a través de la relación del guerrero con Tommy (Andrew Koji). Mejor conocido como Storm Shadow, Tommy pertenece al clan ninja Arashikage, donde Snake Eyes ansía ser aceptado.

Andrew Koji es Tommy Entertainment Weekly

Snake Eyes y Tommy “tienen una relación interesante y siempre cambiante entre el odio y al amor”, ha explicado el propio Golding. En su intento por ser miembro del clan el protagonista tendrá que superar varias pruebas y se cruzará con Akiko, encarnada por Haruka Abe, al tiempo de protagonizar espectaculares peleas de artes marciales coreografiadas por Kenji Tanigaki. Concebida como un homenaje al cine de samuráis, Snake Eyes cuenta además con la presencia de Iko Uwais, célebre por orgías de tortazos del calibre de The Raid o The Night Comes for Us. Su papel como Hard Master será breve, “pero muy divertido” según Di Bonaventura.

Haruka Abe es Akiko Entertainment Weekly

Snake Eyes también tiene en el reparto a Samara Weaving (Noche de bodas, Guns Akimbo) y está dirigida por Robert Schwentke (Red, El capitán). Tiene el estreno previsto para este 23 de julio, y puedes ver el resto de sus primeras imágenes oficiales bajo estas líneas.

Samara Weaving en 'Snake Eyes' Entertainment Weekly

'Snake Eyes' será un homenaje al cine de samuráis Entertainment Weekly

Henry Golding es el protagonista Entertainment Weekly

La película se estrena el 23 de julio Entertainment Weekly

