Primer vistazo a Nicole Kidman y Javier Bardem como Lucille Ball y Desi Arnaz en 'Being The Ricardos'

En 1951 la televisión aún era un lujo que no estaba al alcance de todos los hogares, y en blanco y negro, aunque también en ese año empezó a desarrollarse en Estados Unidos un nuevo sistema para avanzar en la retransmisión en color. Y todo ello no fue impedimento para que algunos programas se convirtieran en un auténtico fenómeno como I Love Lucy, protagonizada por Lucille Ball y Desi Arnaz. Emitida hasta 1957, fue el show de más audiencia durante cuatro temporadas seguidas.

Un verdadero hito que encumbró a su pareja protagonista, también matrimonio en la vida real, estadounidense ella, de origen cubano él. Y en ambos, y en I Love Lucy, se basa Being The Ricardos con Nicole Kidman haciendo de la famosa comediante y actriz, y Javier Bardem (pese a no ser cubano) de su esposo Desi, músico y actor. Y la historia atrajo la atención de un talento como el de Aaron Sorkin quien no solo se ha encargado del guion sino también de dirigir en el que será su tercer largometraje, después de Molly's Game o la reciente El juicio de los 7 de Chicago, bajo la producción de Amazon Studios.

Aún es pronto para poder apreciar con más detalle que tal quedan Nicole y Javier en sus caracterizaciones, pero ya se han difundido a través de las redes sociales las primeras fotos de un rodaje que empezó a finales de marzo.

Lucille Ball y Desi Arnaz estuvieron casados desde 1940 a 1960, año en el que se divorciaron, y tuvieron dos hijos. En la telecomedia, de la que llegaron a emitirse 181 episodios de media hora de duración, ella interpretaba a Lucy Ricardo, una ama de casa tradicional, mientras que él era Ricky Ricardo, un director de orquesta cubano residiendo en Estados Unidos. Una pareja modélica, pese a sus constantes y divertidos desacuerdos y peripecias que encandilaron al público, sobre todo norteamericano, de la época.

Being the Ricardos centrará su argumento a lo largo de una semana del rodaje de la mítica serie, empezando con la lectura del guion por parte de los integrantes del equipo artístico, un lunes, hasta la grabación frente las cámaras y con público en directo, el viernes. Algo que no será tan plácido como podríamos pensar porque surgirán distintas fricciones que podrían acabar tanto con el matrimonio como con sus carreras. Según avanzó el propio Aaron Sorking, la película también contendrá largos flashbacks para ahondar en la relación entre ambos.

La elección de Nicole Kidman para el papel femenino protagonista provocó cierta controversia porque muchos de los fans de Lucille Ball preferían a otra pelirroja, Debra Messing, la actriz de la serie 'Will & Grace' y que ya había interpretado a Lucille en uno de los episodios. Ella misma llegó a ofrecerse para el papel declarando que estaba "disponible".

La película también cuenta en su reparto con J.K. Simmons y Nina Arianda encarnando respectivamente a William Frawley y Vivian Vance, dos de los otros actores fijos de la serie original.

"Mi hermano Desi y yo decidimos sumarnos al proyecto porque es una historia sobre la verdadera relación de nuestros padres, tempestuosa y compleja, y no una mera recreación de I Love Lucy, algo que ya nadie hubiese podido hacer. Sentimos que explorar esa relación podía ser un desafío esclarecedor. Por eso le pedimos a Amazon que pusiera lo mejor de su parte", declaró en su momento Lucille Arnaz, una de las hijas del matrimonio y también productora ejecutiva de la película.

De momento Amazon Studios todavía no ha anunciado cuando podría estrenarse. Antes, a Javier Bardem le podremos ver por ejemplo en Dune y Nicole Kidman estará en la serie Nine Perfect Strangers, de los mismos creadores de Big Little Lies.